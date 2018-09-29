秋冬暖行 六龜溫泉公園將升級

高市觀光局長曾姿雯（左）向中央爭取寶來花賞溫泉公園第三期工程經費，期待恢復昔日榮景。（柯宗緯攝）

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秋高氣爽，正是泡湯好時節。高市觀光局長曾姿雯宣布，已成功向中央爭取「寶來花賞溫泉公園」第3期工程經費，持續建設寶來不老溫泉區，另將以樂齡、泡湯、自由行作為六龜觀光行銷重點，推出台灣觀巴及樂齡旅遊等套裝行程，重現六龜觀光榮景。

曾姿雯28日前往六龜與在地業者座談，她提到，觀光局將於秋冬結合台灣觀巴推出溫泉小旅行規畫，另針對樂齡族群亦設計養生樂活套裝行程，搭配茂管處、六龜區公所的山城花語悠遊季、賞蝶及賞梅活動，盼為六龜帶進遊客創造商機。

寶來花賞溫泉公園去年底開放後，成為高雄新興景點。曾姿雯提到，第三期工程除新設戲水區外，更增設公廁、盥洗室及無障礙廁所，預期工程完工後，能成為更優質的溫泉親善公園，吸引遊客前來體驗。

曾姿雯表示，寶來不老溫泉獲選為交通部觀光局「10大好湯」，號稱蓬萊仙境及不老溪之溫泉，縣市合併迄今已在當地持續投入約1億元，進行溫泉資源探勘鑽鑿、美化寶來大街街景等建設。

另外，近年花費4000萬打造寶來花賞溫泉公園，提升整體觀光遊憩環境，目前已有4家業者取得溫泉標章，將持續輔導溫泉業者合法化及提升服務品質，讓寶來、不老溫泉成為台灣第一名湯，再現寶來、不老溫泉區觀光產業榮景。

(中時 )

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