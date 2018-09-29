觀護盃》最大冷門！晧宇闖進冠軍賽對決夢想家

2018年09月29日 17:44 中時電子報 黃及人

晧宇213公分洋將麥克連在觀護盃的表現相當優異。(觀護盃提供)

誰也沒想到，今年花蓮觀護盃決賽竟由ABL寶島夢想家與社會球隊晧宇國際爭冠！晧宇29日以76比66險勝印尼，3連勝、B組第1身分晉級觀護盃冠軍賽，晧宇總教練林瑞堃說：「真的沒想過能進決賽，多虧球員無私打球！」

其實不僅晧宇闖進觀護盃決賽大爆冷門，身為菜鳥教練的林瑞堃，也有機會成為冠軍教頭，「去年原本忠哥(陳志忠)問我要不要來打，卻因這裡太多年輕球員了，加上『帥弟』哥(林育正)離開，最資深的我，莫名其妙就變教練了。」

晧宇國際的球員組成，大部分都是在學的大專球員，搭配在台灣教球的梅約、先前在泰國打球的213公分長人麥克連，一周也才練球兩天、每次兩小時，竟然可以爆冷3連勝闖進觀護盃決賽，不得不說林瑞堃確實創造了些許驚奇。

「多虧忠哥介紹麥克連來台打球，觀護盃賽前都沒跟我們練過球的他，原本只想看看SBL是否有機會，」林瑞堃表示，「沒想到麥克連幫我們徹底加分，不僅鞏固籃板，也不讓對手輕易切入，當然還有李漢聲從大陸回來幫忙。」

林瑞堃強調，畢竟這些大專球員都是各校菁英，彼此之間誰也不服誰，幸好在打完今年DLIVE夏季聯賽後，針對全隊缺點做出修正，除了改善球的流動問題，也盡量減少單打次數，「你沒聽到我整場都在場邊罵他們要傳球嗎？」

不過擔任教頭只是林瑞堃的副業，去年從台啤退休後的他，目前在賣「胖姨媽廚房手工彌月油飯」，甚至自封大廚，「因為我主要都負責炒，老婆則是主導網路行銷，現在生意還算不錯，當然希望以後越來越多人知道這個油飯牌子。」

「但能帶領晧宇闖進觀護盃冠軍戰，我最感謝的人，當然是老闆呂龍麒的賞識，還有介紹我進來的忠哥，他們算是我的貴人！」林瑞堃說。

(中時電子報)