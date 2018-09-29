王瞳穿著開高衩舞衣 艾成吃醋質問：有穿內褲嗎？

2018年09月29日 17:42 時報周刊 林彥君

王瞳日前在節目上穿火辣紅色舞衣，挑戰舞蹈。（民視提供）

王瞳、艾成、謝金晶日前上民視舞蹈競技節目《舞力全開》，進行第二回合積分賽，王瞳載比賽中，一次挑戰了鬥牛、倫巴以及恰恰等3種舞科，當艾成看到王瞳的舞衣，表示認識王瞳這麼久，從沒看過王瞳穿這麼性感的衣服，艾成驚訝問說：「你有穿內褲嗎？」

王瞳與舞伴老師廣正老師以007前傳為故事背景，楊廣正老師飾演了男特務，王瞳則飾演藏匿在特務身邊的間諜，在完成任務後，反派角色—艾成更驚喜現身與特務決戰，而王瞳一個回馬槍，將特務—楊廣正老師「手刀」刺殺後，便挽著艾成的手離開現場。

為了能讓劇情能表現得更真實，艾成與楊廣正老師打鬥的橋段都是來真的，艾成更爆料排練時也都是真打，讓他兩手都是傷，甚至還捲起袖子，秀出包紮的傷口，但事實卻只是艾成為了防止在表演中真打造成老師受傷，而把手包紮起來。

謝金晶在第二回合積分賽，化身成吸血鬼女王，被暗藏在她身邊的牧師間諜—吳京橋老師刺殺，謝金晶為了在這一次的鬥牛與上一次「國標歌喉戰」的鬥牛舞做出區別，她再次展現霸氣十足的甩巾動作，讓現場驚呼連連，但謝金晶對自己的表現有些不滿，因為她在舞序最後，舞鞋不小心勾到裙子差點絆倒，但她的臨場反應佳，讓現場觀眾完全看不出破綻。

(時報周刊)