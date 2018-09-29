當代藝術生活家「吳偉才-心景」個展 高市社教館登場

當代藝術生活家「吳偉才-心景」個展29日於高市社教館登場。（柯宗緯攝）

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當代藝術生活家「吳偉才-心景」個展29日於高市社教館登場。（柯宗緯攝）

當代藝術生活家「吳偉才-心景」個展，29日於高雄市立社教館展示廳開展，今辦理展覽茶會，來自各領域藝術家級學校校長期來共襄盛舉，為這場飄洋過海來台展出的藝術個展揭開序幕。社教館歡迎熱愛藝術市民，把握僅僅13天檔期，跟著當代藝術生活家吳偉才，走進藝術殿堂。

這場由社教館及樂學齋出版社共同主辦的跨國展覽，邀請展出的畫家是新加坡知名作家及畫家吳偉才。吳偉才（筆名吳韋材）1951年出生，早年英國進修美術，80年代背包環球旅行後開始專業寫作，有小說、散文、遊記共23冊。其背包遊記曾啟動80年代本地年輕人背包闖蕩世界的風潮。

今日開幕茶會，吳偉才特別以「世上一切的創作都是自畫像」為題分享給現場藝文同好及教育界師長們，社教館館長沈坤佑於開幕茶會上，更是肯定老師對高雄市民的厚愛，把首次來台的創作展，獻給社教館。

吳偉才表示，台灣展出，是帶著一個交流的心態。想與當地藝術創作者互相交流的，是藝術上的不同審美。而想與當地大眾交流的，是對生命感悟上的正能量。

此次在高雄市立社會教育館展示廳展出大約有38幅畫作。其中除了油畫，還會有用0.05及甚至小到0.03工藝筆以鏤版風格進行的黑白素描。

在他眾多的作品中《天上人間》就是一幅探討時間與空間交接的畫作，地上是樹林山巒及淙淙的河流，但生命的小艇，卻是在五彩璀璨的天空上安靜駛過的。

另一作品《將燼餘暉》裡，夕陽熄滅前，天空上才出現了最披風帶彩的雲霞，但地上的樹林，彷彿樹樹歡舞擺手，無懼於將燼餘暉，盡情揮發自己的生命能量。包括《莊周夢蝶》、《山海經》、《夜鶯》、《深夜的湖》，這些都是探討人的生命位置的作品。

(中時 )

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