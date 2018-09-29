防心血管疾病威脅 慈濟3心臟專家暢談「養心攻略」

2018年09月29日 18:31 中時 張祈

花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志（左起）、冠心病衛教團隊慈濟大學助理教授謝美玲與醫師蔡文欽，從心律不整、急性冠心病談起分享「養心攻略」。（花蓮慈濟醫院提供）

講座過程中，談到從心律不整、急性冠心病的預防與治療，花蓮鄉親十分認真聽講、發問。（花蓮慈濟醫院提供）

心血管疾病是全球生命的頭號殺手，每年約1700萬人因心血管疾病離世，旺旺中時368健康講堂今在花蓮慈濟醫院舉辦健康講座邀請花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志、醫師蔡文欽及冠心病衛教團隊慈濟大學謝美玲助理教授分享「養心攻略」提醒家中長輩及慢性病病患，千萬不可輕忽季節變換時，可能出現心血管疾病的威脅。

「心臟跳動又快又亂，還會胸悶、顫抖、喘不過氣要注意！」蔡文欽醫師指出，心律不整就是心臟跳動不規律，太快、太慢，或忽快忽慢，都是不好的現象，其中又以心室上頻脈、心房撲動、心房顫動較常見，和一般人相比，心房顫動的患者中風機率比常人多5倍，且心衰竭和死亡率也較高。

他強調，有些心房顫動患者初期都沒有明顯症狀，大多是在中風就醫後才被確診，延誤就醫黃金期，治療方式為藥物控制及電器燒灼術，慈濟醫院最新引進的冷凍氣囊消融術則利用冷凍的原理，在肺靜脈與心房的交界點，用冷凍低溫的手法畫出阻絕線，將肺靜脈內不正常的傳導線路截斷，將近90%的人可以治癒。

冠狀動脈血管病變也是患者一大夢魘，尤其秋冬季節是急性心肌梗塞好發的季節，現在時序已進入秋冬，陳郁志主任指出，病人的心臟會因此血液流動不良，導致心肌缺氧，嚴重的甚至會引致心肌壞死，其中心絞痛、心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病，更是形成猝死的主要原因。

陳郁志提醒民眾，若有持續胸悶、冒汗、想吐，輻射至下巴肩膀等，就該緊急叫救護車送醫，避免自行開車、騎車前往，應儘早做心電圖，如為急性心肌梗塞，要在黃金時間內以心導管打通血管。

「養心、護心，就要從日常做起」冠心病衛教團隊慈濟大學謝美玲助理教授指出，「養心攻略」從日常飲食調整做起，除了戒菸是首要任務外，還要遵守低糖、低鹽、少油的「粗茶淡飯」飲食原則，並適當減少生活壓力，平時紓壓並養成固定的運動習慣，讓血管充滿彈力，都是遠離冠心病的養生秘訣。

(中時 )