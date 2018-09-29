《中時晚間快報》24年來最多颱風的一年！潭美剛走 第25颱康芮生成

24年來最多颱風的一年！潭美剛走 第25颱康芮生成

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中時電子報
綜合報導

◎24年來最多颱風的一年！潭美剛走 第25颱康芮生成

氣象局表示，第24號中颱潭美今天將加速往琉球群島而去，明天快速橫掃日本。受到颱風外圍環流影響，今（29）日新北市山區有局部大雨發生的機率，氣象局已發布大雨特報。明（30）日北方乾空氣南下，天氣轉好，除東半部、北部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區大都是多雲到晴，氣溫跟著回升，高溫約28℃、29℃。

◎奪命強震引發海嘯重災 印尼至少384人亡上千屋毀

印尼蘇拉威西島周五先後發生規模6.1，還有7.5的強震，由於強震引發海嘯，導致居民死傷慘重。據CNN新聞網報導，目前至少有384人喪生，350人受傷，還有數以千計民房被毀，疏散災民的行動周六仍在進行。

據路透29日報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）說，在巴路市（Palu）的塔麗思海灘（Talise）與浪加拉縣（Donggala）海岸線上發現了「許多屍體」。

◎大法官卡瓦諾任命案 川普下令FBI重新調查

美聯邦參議院司法委員會通過最高法院大法官提名人卡瓦諾任命案。但在該委員會的要求下，總統川普指示聯邦調查局（FBI）對卡瓦諾進行新的調查。川普聲明說，新調查「必須在有限範圍內」並且「在一周之內完成」。

◎馬來貘與五月天合作 邀大家一起耍廢

五月天阿信與藝術家不二良共同創立的潮流服飾品牌STAYREAL，首度攜手LAIMO來貘推出聯名系列，馬來貘作者Cherng與STAYREAL主理人不二良29日一起出席活動，而馬來貘在３年前幫五月天的歌曲〈歪腰〉化製動畫版MV，大獲好評，如今馬來貘再度與五月天合作，直呼：「我真的超興奮！」

(中時電子報)

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