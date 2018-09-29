南投》縣長參選人洪國浩仁愛、埔里總部成立 黨籍參選人齊聚

南投縣長參選人洪國浩在埔里競選總部成立大會闡述草屯鎮長任內政績，並發表五大政見。（楊樹煌攝）

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洪國浩在埔里競總部成立大會強力推薦民進提名參選鎮長、縣議員的優秀人選。（楊樹煌攝）
埔里警分局在縣長參選人競選總部成立大會由分局長徐章哲（左）率10餘名警力，大陣仗的動員警力到場維安。（楊樹煌攝）
洪國浩帶領所有民進黨提名參選人與主要輔選幹部上台，並高呼凍蒜。（楊樹煌攝）

南投縣長參選人洪國浩今29日在埔里鎮成立仁愛、埔里區競選總部，埔里警分局首度出現大陣仗到場維安，會中民進黨籍鎮長、議員及鎮民代表參選人全數到場拉抬選情，洪國浩在會中強調，未來要以財政支持縣政建設，做好南投縣基礎建設，讓南投縣大進步，打造南投品牌。

洪國浩的仁愛鄉和埔里鎮競選總部設在埔里鎮中華路，今天舉行「浩角響起 2018改變南投 洪國浩埔里 仁愛地區競選總部成立大會」，會中民進黨提名的埔里鎮長參選人廖志城、縣議員參選人何惠娟、陳宜君、葉仁創及鎮民代表參選人李昌憲等人都應邀到場。

埔里警分局今年對縣長參選人的競選總部成立，特別慎重，不但分局長徐章哲、副分局長陳明城都到場，並率派出所所長、各組組長以及偵查隊還有員警1０餘人在現場進行交通指揮和會場的安全維護錄影搜證工作，大陣仗的警力到場維安還是以往少見。

洪國浩在埔里區的競選總部成立大會中，逐一推薦民進黨提名的各參選人，指他們都是地區表現優異，服務最優的人選，期待大家鼎力支持，讓他繼續為地方來服務；同時洪國浩也說明他從水利會長至參加草屯鎮長補選，開始踏入政壇，任內為草屯以財政支持建設的服務成果，任內將1.8負債實實在在還清，並產生5.2億盈餘。

對於未來，洪國浩也提出五大政見，期許要做好南投縣的道路基礎建設，讓南投有個交通環線，並做好道路預警系統，帶動南投觀光、突破南投農業瓶頸，讓南投大進步，且要做好南投的長照，讓長者都能獲得良好照顧，打造出南投品牌。

(中時 )

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