南投》縣長參選人洪國浩仁愛、埔里總部成立 黨籍參選人齊聚

2018年09月29日 18:24 中時 楊樹煌

洪國浩在埔里競總部成立大會強力推薦民進提名參選鎮長、縣議員的優秀人選。（楊樹煌攝）

埔里警分局在縣長參選人競選總部成立大會由分局長徐章哲（左）率10餘名警力，大陣仗的動員警力到場維安。（楊樹煌攝）

洪國浩帶領所有民進黨提名參選人與主要輔選幹部上台，並高呼凍蒜。（楊樹煌攝）

南投縣長參選人洪國浩今29日在埔里鎮成立仁愛、埔里區競選總部，埔里警分局首度出現大陣仗到場維安，會中民進黨籍鎮長、議員及鎮民代表參選人全數到場拉抬選情，洪國浩在會中強調，未來要以財政支持縣政建設，做好南投縣基礎建設，讓南投縣大進步，打造南投品牌。

洪國浩的仁愛鄉和埔里鎮競選總部設在埔里鎮中華路，今天舉行「浩角響起 2018改變南投 洪國浩埔里 仁愛地區競選總部成立大會」，會中民進黨提名的埔里鎮長參選人廖志城、縣議員參選人何惠娟、陳宜君、葉仁創及鎮民代表參選人李昌憲等人都應邀到場。

埔里警分局今年對縣長參選人的競選總部成立，特別慎重，不但分局長徐章哲、副分局長陳明城都到場，並率派出所所長、各組組長以及偵查隊還有員警1０餘人在現場進行交通指揮和會場的安全維護錄影搜證工作，大陣仗的警力到場維安還是以往少見。

洪國浩在埔里區的競選總部成立大會中，逐一推薦民進黨提名的各參選人，指他們都是地區表現優異，服務最優的人選，期待大家鼎力支持，讓他繼續為地方來服務；同時洪國浩也說明他從水利會長至參加草屯鎮長補選，開始踏入政壇，任內為草屯以財政支持建設的服務成果，任內將1.8負債實實在在還清，並產生5.2億盈餘。

對於未來，洪國浩也提出五大政見，期許要做好南投縣的道路基礎建設，讓南投有個交通環線，並做好道路預警系統，帶動南投觀光、突破南投農業瓶頸，讓南投大進步，且要做好南投的長照，讓長者都能獲得良好照顧，打造出南投品牌。

(中時 )