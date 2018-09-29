身障博覽會釋901個職缺 初媒率破5成

2018年09月29日 18:39 中時 李其樺

勞工局29日頒獎給表現特優的庇護天使。（李其樺攝）

台南市勞工局29日上午在善化文康育樂中心舉辦107年度身障就業博覽會，今年共有69家廠商釋出901個職缺，其中不乏全國性的指標企業到場設攤徵才，如官田鋼鐵、統一實業、台南紡織、宏遠興業及全家便利商店等當天共有724人投遞履歷，初媒率超過5成。

台南市府勞工局表示，連續8年舉辦身障就業博覽會，今年規模比往年更為擴大，除了提供無障礙復康巴士、接駁車接送外，現場也安排手語翻譯協助聽障民眾尋職面談；另外，勞工局、社會局也在現場設攤，提供身心障礙職業重建服務、職務再設計、國民年金等諮詢服務。

此外台南市勞工局輔導的5家庇護工場，社團法人台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊、創義印務設計庇護工場、蓮心園庇護農藝工場、吉茂專業庇護工場，以及喜憨兒台南庇護工場也到場設攤。

其中家住隆田的24歲陳姓民眾本身有中度智能障礙，高中畢業後未工作，在家和祖母相依為命，經濟狀況不佳；經勞工局媒合，3年前進入位於後壁的蓮心園庇護工場上班，從中學習謀生技能，也讓他重拾面對人生的自信。

勞工局表示，目前庇護工場共聘用39名庇護員工，不僅提供身障朋友學習職能機會，每年也藉由庇護工場轉介，讓不少身障朋友重返正常職場工作。

(中時 )