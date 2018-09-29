新竹》縣市合作 蔡英文：林智堅、鄭朝方一樣帥

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民進黨「百工百業挺改革」活動今為新竹縣長後選人鄭朝方造勢；蔡英文致詞時提出新竹縣市合作，並形容，新竹市長林智堅與鄭朝方，「一樣的帥、一樣的有衝勁」。

年底選舉剩下不到兩個月，蔡英文致詞時，先用客語和在場民眾打招呼；贏得滿堂彩。

蔡英文指出，他們記得大家的期待，就是「改革、改革、再改革」，「改革勢在必行」，若要新竹縣跟上新竹市的腳步，最好的方式就是支持鄭朝方。

蔡英文說，隔壁的新竹市有年輕的市長林智堅，也讓新竹市有了新的氣象，但新竹縣在許多建設上跟不上新竹市，現在有個機會，就是有最年輕的縣市長候選人鄭朝方。

蔡英文表示，新竹縣的建設工作慢了新竹市一大截，這需要縣市合作一條心，如中部縣市的區域聯合治理，要解決問題就要先支持縣市合作，要縣市合作最好的方式，就是支持鄭朝方。

蔡英文說，新竹縣這一邊，建設工作卻慢了一大截。這個問題要解決，也需要縣市合作一條心。「區域聯合治理」這個概念，上一次選舉就已經提出來，在中部縣市，因為區域聯合治理，大到交通建設的規劃，小到垃圾清運的責任，都是可以協調的。

她表示， 林智堅與鄭朝方一樣帥、一樣有衝勁、會做事，而且兩個人的默契沒話講，未來兩人的都當選、連任，新竹縣市一定可以攜手合作大發展。

(中時 )

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