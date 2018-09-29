熱血師每周往返20公里 服務偏鄉小校

31歲謝和倫每周從官田老家開車往返20公里，到山上國中義務教導學生彈奏吉他，未來將媒合吉他社團成員在全台偏鄉學校進行吉他教學，讓偏鄉不再是偏鄉。（李其樺攝）

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31歲謝和倫平日從事攝影工作，為了音樂人一腔熱血，每周從官田老家開車來到山上國中，義務教導學生彈奏吉他，未來將媒合吉他社團成員在全台偏鄉學校進行吉他教學，讓偏鄉不再是偏鄉。

謝和倫從國小6年級開始學習吉他，起初看書，後來開始看影片自學，彈吉他已經超過20年。現在謝和倫擔任專職攝影師，也是臉書吉他社團〈生為吉他人死為吉他魂〉版主，閒暇時指導社員學習吉他。

謝和倫表示，之前有位綽號叫「哈姆」的社員在山上國中服替代役，看到偏鄉沒有專職教師教學生學樂器，於是自告奮勇在校內開吉他社團課，免費教學生彈吉他；1年後哈姆服役屆滿即將離校，於是改由他接手讓當初教吉他的熱誠可以延續下去。

山上國中吉他社團課程為每周三晚上7點至8點，課程僅有短短1小時，為此謝和倫每周從官田家中開車前往山上國中授課，來回奔波就超過20公里，但熱愛音樂的他仍不以為苦，除了教授吉他，也讓學生學習其他樂器，周末安排學生前往社區表演，不僅學生反響熱烈，家長也大力支持。

謝和倫表示，看到孩子學習音樂臉上綻放笑容，一切辛苦就值得！同時也讓孩子生命中多了不同的可能性。目前他所屬的社團已和其他公益單位合作，未來會媒介同樣具有熱誠的社員，在全台數十所偏鄉學校義務教授吉他，讓偏鄉不再是偏鄉。

(中時 )

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