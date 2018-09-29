屏東都市辦豐年祭 阿美族歡喜圍舞

2018年09月29日 18:40 中時 林和生

居住都市的阿美族人特地穿上傳統服飾，在平地體驗部落豐年祭的美好。（林和生攝）

嘹亮歌聲、搭配輕快舞步，所有人穿著華麗族服圍成圓圈，空氣中瀰漫著小米酒的香；為推廣原住民文化，同時也讓居住都市的原民就近感受祭典魅力，屏東市東美原住民文化協會29日把原汁原味的豐年祭搬到屏東千禧公園，讓外界看到屬於部落的美好。

屏東縣長潘孟安致詞時表示，屏東原民多數是排灣族、魯凱族，但還有少數阿美族，每個族群傳統文化各有特色，這種差異性便是文化中最重要的一環；這次都市豐年祭讓離居山林的族人一起同樂，平地縣民更見識阿美族的傳統舞蹈、表演，讓屏東成為文化共享、共融的縣市。

來自花蓮光復鄉的屏東大學學生何嘉榮，特地起個大早、穿上傳統服飾，前來共襄盛舉，他興奮地說，離開部落、搬到都市求學後，就一直很想念家鄉的祭儀，這次就近參與活動，彷彿回到自己成長的地方，唱著歌、跳著舞，與族人又有了連結。

現場阿美族也少見將海祭搬到平地完整呈現，屏東馬卡巴嗨協會理事長噯卬給鴣指出，海祭是靠海居住的阿美族人特殊祭儀，不僅展現部落的漁撈生活和傳統技術，同時也藉由捕魚一事，傳承後輩尊重大自然，男丁也從中瞭解自己對家族的責任。這一幕也讓不少人拿出手機進行記錄。

(中時 )