嘉義》挺縣長參選人吳育仁 洪秀柱陪掃街展現高人氣

2018年09月29日 18:50 中時 呂妍庭

前國民黨主席洪秀柱力挺黨內提名的嘉義縣長參選人吳育仁，連續兩天陪吳育仁走訪太保後潭夜市及民雄第一市場及周邊攤商。（呂妍庭翻攝）

前國民黨主席洪秀柱力挺黨內提名的嘉義縣長參選人吳育仁，連續兩天陪吳育仁走訪太保後潭夜市及民雄第一市場及周邊攤商，受到不分年齡層的民眾熱情回應，還遇到教過的國中女生，現場放送尖叫和擁抱，讓洪秀柱感動不已，馬上回應自己當過訓導主任，如果老公對她不好，「我有辦法訓導一下」，引得全場哈哈大笑。

洪秀柱昨在黨籍議員詹琬蓁、市民代表林淑勉、太保市黨部主委陳堃裕、民眾服務社理事長鄭嘉發、婦女會理事長何劉猜等人陪同下，先到後潭夜市，巧遇教過的學生，今29日再到民雄鄉市場拜票，面對有些攤商抱怨生意愈來愈差。洪秀柱說，她有海外年青朋友對台灣未來局勢很憂心，指國民黨過去太溫良恭儉讓，兩次選舉大敗，把台灣的優良價值都讓掉了，失去的是自己和下一代，如果能夠選對人，做對的事，失去的價值就會回來。

吳育仁也選在推動愛家三公投，東石靈糧福音中心太保聚會處發表教育政策，吳育仁指民進黨提名的翁章梁說上任後要用3個月時間，擬定嘉縣日後教育發展的策略，但民進黨在嘉縣已執政17年，「該做的都做了」，對比他就是把自己當縣長，提出的教育政策是上任後馬上做的政策，包括爭取教育資源合理分配，與六都並駕齊驅、推廣中華傳統倫理道德文化等，都是很重要且必須推動執行的。

(中時 )