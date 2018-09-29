今年颱風總是大轉彎改撲日本？台灣「迴避技能」曝光

今年颱風總是大轉彎改撲日本？台灣「迴避技能」曝光。圖為潭美颱風路徑轉彎改撲日本。（圖/翻攝自國家災害防救科技中心）

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中時電子報
林郁庭
賈新興則是指出，今年太平洋高壓主體偏東，日本附近的高壓距平略偏強，這個異常的氣流，就容易將颱風帶往日本。（圖/翻攝自賈新興 臉書）

在關島東南方的熱帶性低氣壓，已於今天下午2點升格輕度颱風康芮，也就是今年第25號颱風，也成為自1994年後1至9月最多颱風（目前25個）的一年。反觀日本，自今年夏天已陸續被多個颱風侵襲，外界好奇，今年這麼多颱風生成，為什麼台灣總能躲過襲擊？氣象局解密，因為今年太平洋高壓位置相對於正常值，比較偏北以致沿著太平洋高壓南緣移動的颱風，更易朝日韓前進。

第25颱號風康芮目前距台灣仍有2500多公里。目前各國模式對康芮路徑仍有分歧，有可能類似潭美颱風，離台灣有一定距離時就北轉，不過，氣象局預報員王品翔強調，須等康芮下周三抵達琉球東南方海面時，再觀察路徑會比較準確。

康芮生成後，今年1至9月已有25個颱風生成，也是24年來颱風最多的一年。但為何有這麼多颱風生成，台灣卻好像總能躲過大部分的侵颱襲擊？預報員王品翔表示，台灣的位置位在低壓帶，而今年太平洋高壓位置相對偏東、偏北，使得在關島附近生成的颱風，在往台灣靠近的途中會會沿著太平洋高壓方向移動，導致今年大多數颱風都往日韓、大陸過去。若太平洋高壓位置逐漸恢復正常南移，屆時若有颱風，襲台機率會相較今年颱風季高。

多數颱風都往日韓、大陸過去，天氣風險公司總監賈新興指出，潭美颱風目前是今年第5個登陸日本的颱風，而過去在2004年是日本颱風最多的一年，有10個；次之則是2016年、1993年與1990年各有6個。

(中時電子報)

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