玩命光頭拼經濟 蔡武宏點亮鎮港

圖説：高雄市議員候選人蔡武宏提供

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中時電子報
綜合報導
圖説：高雄市議員候選人蔡武宏提供

高雄市長打成五五波，韓國瑜金光強強滾，吸引全國的目光。以模仿政治人物著稱藝人郭子乾，也以維妙維肖的「韓小瑜」扮相，和本尊韓國瑜相見歡，而在前鎮小港區力拼國民黨第三席市議員的蔡武宏也「聰明絕頂」趕來，三顆大光頭同框互相輝映，留下逗趣的新聞畫面!

湊巧的是，蔡武宏最近推出韓蔡合體第二波新看板，提出「玩命光頭拼經濟」，宣示韓國瑜及蔡武宏携手同心、全力為高雄拚經濟的決心。由於「玩命光頭」是頗受歡迎的電影「玩命關頭」的諧音，因此「玩命光頭拼經濟」不但讓人莞爾一笑，也成功的打動人心。

蔡武宏表示，半年前他要進攝影棚拍競選定裝照時，頗為頭頂髮量稀疏而困擾，和幕僚討論後，決定乾脆理成大光頭入鏡。後來，蔡武宏經常和國民黨市長候選人韓國瑜同台，兩顆大光頭常互相打趣，竟成為一大「亮點」。因此，蔡武宏推出第一波挺韓的合體看板，就訴求「點亮鎮港、高雄發光」，在光頭上作文章，也讓選民印象深刻。

蔡武宏將原先的髮量稀少困擾，成功轉化成為個人特色亮點後，整個人也顯得更加有自信心。而隨著「力拼第三席、壯大國民黨」訴求，在基層日益擴散發酵，蔡武宏的聲勢也更受肯定、看好。蔡武宏趁勢出擊，再推出「玩命光頭拚經濟」第二波文宣攻勢，基層評估對蔡武宏穩固「國民黨第三席」的選情具有明顯的助益。

(中時電子報)

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