吳音寧鐵了心要出去玩 朱學恒：護主覺青們走投無路

北農10月將赴歐洲考察批發市場挨批浪費錢，總經理吳音寧28日受訪表示，行程經董監事決議，也會公布考察報告。（吳堂靖攝）

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中時電子報
/綜合報導
北農先前赴帛琉推廣蔬果遭批效益有限，現在被爆出總經理吳音寧將於10月初率隊赴歐洲考察，12天的行程遍及紅燈區、拉法葉百貨等再度惹議，吳音寧28日受訪表示， 考察團由董事會決議通過，結束後也絕對會公布考察報告，盼外界勿過度解讀。

北農總經理吳音寧10月初將帶團赴歐洲考察，但行程包括荷蘭紅燈區等著名觀光景點，引發議論。但無視外界非議，吳音寧強調，這是很正當的行程，希望外界不要過度放大小細節、挑毛病。對此，「宅神」朱學恒指出，「那些忠心護主的覺青說吳音寧絕對是改革菜價跟產業鏈的救世主，結果現在救世主鐵了心要出去玩」，點名徐世榮等覺青開始轉移話題。

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北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，農運團體出身的農委會副主委陳吉仲出手相救指「吳音寧比前總經理韓國瑜好！」、地政學者徐世榮亦力挺吳音寧是志在改革果菜運銷結構的救世主。朱學恒便在臉書消遣指出，「沒想到救世主親自出來承認就是以前出去玩我們也出去玩，覺青走投無路只好開始紛紛【反觀韓國瑜】。農陣的徐世榮最近都在宣傳電影欣賞跟感謝聯合國友邦了呢！」

朱學恒表示，「難怪我認識幾個覺青最近臉都腫腫的咀嚼不方便，拼命在關心高雄選舉。」

朱學恒並提個建議「台灣媒體編一點預算派一組人去全程跟著你們拍，看你們怎麼認真考察怎麼調查聖母院紅燈區和羅浮宮和北農和農運的關係啊！」所以，「根本不需要等你(吳音寧)回來甚麼報告。」

有網友留言更直白指出，「台灣農業水準是世界一流，很可惜一直不被重視，就是這些假考察真玩樂，假改革真酬庸一直讓台灣農業無法發光。既然是考察，幹嘛帶家屬，不管是不是自費，考察就專心考察，帶著家屬擺明就是出去玩。」

(中時電子報)

朱學恒臉書

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