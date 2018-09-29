台南》民間團體辦「市長給問嗎？」 4市長參選人挑戰辛辣提問

2018年09月29日 18:54 中時 程炳璋

國民黨台南市長參選人高思博（左）上台回答民眾問題。（程炳璋攝）

去年7月民進黨台南市長初選時，在台南舉辦「立委給問嗎？」引起回響的沃草，29日再舉辦「台南市長給問嗎?」，除了無黨籍的林義豐與陳永和，其他參選人都到場參加，國民黨台南市長高思博在性平議題明確反對同婚修入民法，黃偉哲對大創案遭惡意指控，表達將選時機點提告。

主辦單位3個月前就從網路徵集網友題目，在網友提問的50多個題目中，選出經過百人連署的25題，將這些題目放上網路，要求6位台南市長參選人作答。再邀請6人29日到活動現場接受民眾與網友提問。

抽中大眾運輸問題為黃偉哲與許忠信，黃偉哲指出捷運是解決台南塞車的方式之一，地方政府該積極介入的是路線核定過程，未獲社區居民同意，就會建議更改路線。許忠信贊成蓋捷運，但認為不該放在舊市區，而是作為連結府城、南科與高鐵沙崙站。

黃偉哲並被網友重提大創案，他強調是單方面的指控，對被控大創關說保留法律追訴權。

蘇煥智被問到文化觀光與國土環境問題，他回答，前台南市長賴清德推動的觀光成效不及格，台南觀光要成為國際級別，要先解決停車問題。對龍崎區的事業廢棄物掩埋場表達從頭到尾都反對的立場，並認為賴清德已是行政院長，大可以撤銷這項設置案。

高思博回答現場民眾提問的宗教環保議題，自稱傳統主義者，贊成設環保香爐，但如用焚化爐去集中燒金紙，感覺這樣不OK。對性平議題明確表達公投時將會反對同婚修入民法。

高思博回應慰安婦與國軍八三一問題時，覺得重點在有無被脅迫或欺騙，強調慰安婦是聯合國認證的軍方性奴隸，與國軍八三一的情況不同。

這場「市長給問嗎?」實體活動僅台北與台南舉辦，台南率先舉行，6位參選人來了4位，分別是黃偉哲、高思博、蘇煥智與許忠信，無黨籍的林義豐與陳永和未到場。

陳永和認為活動非同台辯論，與其期待不符而拒絕，林義豐則認為提問內容均是要求他背書，但他在選上前無法承諾而拒絕，兩人也未回答網路題目。

(中時 )