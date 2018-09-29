桃園防災教育館啟用 小小消防寓教於樂

2018年09月29日 19:08 中時 蔡依珍

桃園消防訓練中心暨防災教育館29日揭幕啟用，學童繪製的消防、救護車，能掃描投影到大螢幕前往桃園各處救災，寓教於樂。（蔡依珍攝）

桃園消防訓練中心暨防災教育館29日揭幕啟用，學童繪製的消防、救護車，能掃描投影到大螢幕前往桃園各處救災，寓教於樂。（蔡依珍攝）

桃園消防訓練中心暨防災教育館29日揭幕啟用，學童繪製的消防、救護車，能掃描投影到大螢幕前往桃園各處救災，寓教於樂。（蔡依珍攝）

桃園消防訓練中心暨防災教育館29日揭幕啟用，學童繪製的消防、救護車，能掃描投影到大螢幕前往桃園各處救災，寓教於樂。（蔡依珍攝）

桃園消防訓練中心暨防災教育館29日揭幕啟用，學童能穿上消防衣化身小小消防員，實際射水滅火體驗，寓教於樂。（蔡依珍攝）

CPR結合AR即時回饋，可檢測CPR動作是否正確給予分數和指示。(蔡依珍攝)

透過螢幕互動，參與消防知識機智問答，寓教於樂。（蔡依珍攝）

館內有許多運用VR科技、體感型設備等互動體驗裝置，市長鄭文燦體驗滅火，笑料百出。(蔡依珍攝)

火場滅火VR體驗。(蔡依珍攝)

場館入口處有新屋大火殉職6警消的紀念牆。(蔡依珍攝)

搜救犬也出動和學童互動。(蔡依珍攝)

鄭文燦感謝清河國際股份有限公司捐贈3台樓梯機供消防訓練使用。(蔡依珍攝)

斥資3.3億元的桃園消防訓練中心暨防災教育館29日揭幕啟用。(蔡依珍攝)

桃園消防大事記紀錄新屋和敬鵬大火英勇殉職的12明勇消。(蔡依珍攝)

斥資3.3億元的桃園消防訓練中心暨防災教育館29日揭幕啟用，1、2樓防災教育館有結合火場滅火VR遊戲、煙霧體驗室、地震平台等寓教於樂的遊戲區，10月2日正式營運後均免費參觀，3樓則是消防人員訓練空間，希望將災害應變知能傳達給民眾，也讓打火弟兄透過紮實訓練，因應火場瞬息萬變。

特別的是，場館入口處有新屋大火殉職6警消的紀念牆，家屬也受邀出席典禮，和市長鄭文燦共同為紀念牆揭幕，鄭強調要記取教訓，感念他們的犧牲，在新屋大火之後，桃園消防人數增加逾4成，消防預算也從19億元提高到26億元，幅度冠六都，訓練上更落實資深帶領資淺的合作編組方式，加強新進消防人員技能，「英勇是消防員的本色，安全是唯一的守則」，向打火弟兄喊話，努力值勤時，也要保護自身安全。

位於1、2樓的防災教育館規畫自然災害、安全的家、消防勇士等5大展區，像是兒童AR繪畫消防車，可讓學童繪製的消防、救護車，掃描投影到大螢幕前往桃園各處救災；CPR結合AR即時回饋，可檢測CPR動作是否正確給予分數和指示；居家安全解謎闖關則是消防版的密室逃脫；學童更能穿上消防衣化身小小消防員，模擬駕駛消防車、實際射水體驗滅火，其他還有煙霧室跟地震平台，體驗火場和地震，從中學習如何應變。

鄭文燦期許運用VR科技、體感型設備等互動體驗裝置，配合校外教學，讓更多市民、學童了解颱風、地震、土石流等自然災害，也提高對減災、防災、救災重要性的認知意識，更希望透過室外的多功能高低救助訓練塔、室內的極限健身房、耗氧訓練室、密室濃煙空間、救護教室等，加強消防員平時訓練、累積實力，保障打火英雄的生命安全。

防災教育館每周二至周六上午9時至下午4時30分免費開放參觀，也可採網路「團體預約報名」，民眾可至消防局網站（https://www.tyfd.gov.tw/chinese/index.php）預約參觀，現場將由婦宣大隊導覽員提供引導、解說及體驗等服務。

(中時 )