小禎煲湯給李進良暖胃 爆要胡瓜退休還早

小禎29日出席鍋具記者會，她在現場示範作料理。（蘇蔓攝）

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時報周刊
林彥君
小禎29日出席鍋具記者會，分享料理心得。（蘇蔓攝）
小禎29日出席鍋具記者會，身材纖細。（蘇蔓攝）

小禎29日出席美亞鍋具記者會，她的女兒Emma也到場當小助理，幫忙直播，小禎透露以前飲食重口味，現在調整吃清淡，「我現在蔥薑蒜都戒掉了，因為吃香料容易開胃」。她現在有空就會下廚，女兒最喜歡她做的松露燉飯，她透露一週至少會燉一次湯，常送湯給公婆喝，也會端去老公的診所給李進良進補，「前陣子他感冒，我煮肉骨茶，加些白胡椒，讓他把汗逼出來，就會好很多。」

她的爸爸胡瓜曾在費玉清宣布退休後，胡瓜表示曾想過要退休，她說：「我覺得他早該退休了，我很高興他近幾年開始意會到要讓自己休息，規劃出國」，小禎認為，胡瓜很熱愛這份工作，大半輩子都在工作，她開玩笑說：「賺的錢又不給我」，但她認為胡瓜對工作放不下，以胡瓜的個性，現在談退休還太早，她說：「他閒不下來，他會做到有一天觀眾不要他為止。」

她日前看到隋棠懷孕7個月四肢纖細覺得不可思議，她認為隋棠的身材很適合生小孩，但並沒有因此被影響想再拼一胎，她表示當下還問隋棠：「真的很不合理耶！你幹嘛放假消息，還到處說懷孕7個月？肚子在哪？」

(時報周刊)

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