女大生APP交友 約出學校體育老師

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

一名女大生在《Dcard》發文表示，她最近玩交友app認識一個28歲的大哥哥，聊了幾天雙方約在連鎖咖啡店見面。見到面後她驚覺對方竟是自己學校的體育老師，還一起看了電影送她回家，事後又約她下次見面，讓她非常糾結是否該跟「老師」坦白。

女大生在《Dcard》PO文分享自己玩交友APP的趣事，她表示自己本身偏好「大哥哥類型的男生」，前幾天配對到一個28歲的大哥哥，兩人電話聊天，由於彼此在APP上面都沒有放照片，也沒有交換個通訊軟體，就這樣約在星巴克見面，當天對方有點小遲到，幾分鐘後女大生看到有個身材精壯、穿著白色襯衫男子朝自己走過來認她，她覺得非常眼熟，結果他一坐下來，女大生驚覺對方竟是自己學校的體育老師。第一堂體育課看到他的時候，她覺得體育室什麼時候來一個這麼年輕的體育老師，還耍了一下花癡，沒想到對方現在就做她對面，但根本不認得自己，接下來的聊天中女大生都在想著自己要不要開溜什麼的，但最後兩人一起看了電影，老師也送她回家。後來老師沒有再找女大生聊天，她覺得鬆了一口氣，大不了體育課戴口罩去上課就好，但沒想到老師昨天突然約她出去，讓她瞬間陷入糾結。但最後她決定周末要跟「老師」出去順便跟他坦承。

網友看完紛紛表示狠期待後續，紛紛留言：「羨慕體育老師>< 我ㄉ老師怎麼都是老人:) 」、「不要退，坦承後，體育直接過」、「太狂了，等後續」。

(中時電子報)

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