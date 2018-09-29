社宅體現共好 林佳龍：與大學合作吸引青年就業定居

2018年09月29日 19:22 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，台中市社會住宅體現共好價值，將持續努力與大學合作吸引學生青年就業定居。（盧金足翻攝）

社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱等人29日前往台中州廳拜會台中市長林佳龍，針對台中市住宅政策議題交流。林佳龍表示，未來更與大學合作研討「共好社宅」方向，因應學生及青年需求規劃，搭配中市交通建設，吸引青年就讀、就業定居於台中。

社會住宅推動聯盟召集人彭楊凱、副召集人呂秉怡、陳美鈴、主任林育如，OURs都市改革組織理事連振佑、研究員詹竣傑，崔媽媽基金會執秘周文國等人一同前往台中州廳拜會市府，林佳龍也在都發局長王俊傑陪同下出席，雙方針對台中市可負擔住宅政策，包括社會住宅、租金補貼、包租代管做討論及交流。

林佳龍說，市府積極推動興辦社會住宅，以4年5000戶、8年1萬戶的住宅政策目標，解決租屋市場失衡問題。未來將繼續努力並與大學合作，鼓勵學生參與討論需求，顧及青年人的社會挑戰，讓台中市更宜居、更能吸引青年人移居打拼。

王俊傑表示，市府正在思考創新社會住宅型態，包括老人共餐、傢俱共享及社區綠能建置、將綠地開放給鄰近社區，同時，依照地方特性作調配，因應學生宿舍需求跟學校結合，也搭配選戶進行許多實驗性共享、共住，可望造福更多租屋族群、弱勢族群。

此外，林佳龍也在王俊傑、地政局局長張冶祥陪同下，參與包租代管業者「大晟開發機構」與房客舉辦的聯誼餐會，現場氣氛熱絡，充分展現民間推動社會住宅的能量。

林佳龍表示，目前由六都率先全台試辦包租代管政策，台中市截至9月中已媒合成功370餘件。為加速空餘屋轉作社宅之速度的合作契機，更輔導業者與北部廠商結盟，一併串聯6都承攬廠商能量，擴大包租代管能見度及加成宣傳效果。

都發局表示，中市的社會住宅除了已完租的豐原安康段外，年底將公告大里光正段，第一期共興建201戶，與豐原後火車站都更分回、南屯精密園區勞工宅等，總計已達為5587戶。期望搭配包租代管社會住宅與租金補貼政策，持續提供市民租賃高品質、可負擔的住宅政策。

(中時 )