綠能發電！林佳龍宣布生廚餘、廢棄稻稈發電10月試運轉

台中市長林佳龍29日在臉書宣布，台中外埔綠能園區中旬就要投料試運轉，未來將使用廢棄稻稈與生廚餘發電，垃圾變黃金。（圖／摘自林佳龍臉書）

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台中外埔綠能園區10月中旬就要投料試運轉，未來將使用廢棄稻稈與生廚餘發電，預計一年可以提供1萬戶的家庭用電，市長林佳龍29日在臉書上宣布這個好消息，未來農友可以將廢稻稈賣給綠能園區，每噸收購價格約落在1000元左右，將能有效改善農友露天燃燒稻草的狀況，同時改善空氣品質。

林佳龍今日在臉書分享一張推積如山的廢棄稻稈照片，同時向外界透漏好消息，這些廢棄稻稈將成為氣化發電的原料，外埔綠能生態園區目前陸續進行機具測試，預定10月中旬就要進行投料試運轉。

外埔綠能生態園區原本是外埔堆肥場，因為露天設計產生臭味，荒廢10年之久，「我們引進禾山林綠能公司投資整建營運，接下來將利用生廚餘、稻稈及廢木料發電」，林佳龍說，每年還可供1萬戶家庭用電，一次解決閒置空間、生廚餘、廢棄稻稈的去化問題。

為避免農友稻草露天燃燒影響空氣品質，台中市目前有補助益菌肥，加速稻草腐化為土壤養分；未來農友還多個選擇，將廢稻稈賣給綠能園區，每噸收購價格約落在1000元左右。

林佳龍強調，過去生廚餘與垃圾一起焚燒，除了增加垃圾處理量，廢棄物中水分高達85％容易造成焚化爐負擔，未來將收集全市的生廚餘，每日可處理約150噸，運用密閉式厭氧處理產生沼氣發電，最終產生沼渣、沼液還能做有機肥，提供園藝及農業使用，將垃圾變黃金。

花博期間，綠能園區也會接受預約導覽，在認識花博的永續理念後，也能進一步探訪實踐循環經濟的場域。

(中時 )

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