「台南市長給問嗎？」 黃偉哲：大創案提告爆料者只是時機問題

2018年09月29日 19:33 中時 洪榮志

沃草、台南新芽、台南社大、台南藝志及台南公民智庫等在地公民團體29日舉辦「台南市長給問嗎？」活動，民進黨台南市長參選人黃偉哲現場抽出公民提問後，針對「大創案」是否對爆料者提告？黃偉哲表示，「提告只是時機的問題」，大創案是單方面指控，假定助理囂張一定有立委撐腰，他沒有涉入、沒有收錢且沒有關說，願意接受司法調查，但不能縱容爆料者以片段訊息扭曲事實、並結合未審先判的網路霸凌文化造成多重傷害。

黃偉哲還表示，大創案早已移送檢調，如果有問題，司法不會放過他。他說，爆料者只提供剪輯過的片段錄音，始終不願公佈完整內容，歡迎指涉者若有證據，趕快向全國民眾公開。

至於有關如何根除校園不當管教與體罰？，黃偉哲表示，將配合教育部規範，對於校園體罰零容忍，並將體罰事件納入校長考評，未來也將加強查察，抓出校園體罰黑數。

如何推動親職支持系統？黃偉哲認為，將成立單一窗口的專責機構來整合社會、教育、勞工和經發等各局處業務，打造老有所養、幼有所托的親職支持系統。

黃偉哲還指出，面對少子化問題，許多地方政府拚命灑錢，結果全國生育率沒有增加，只是生育人口在縣市間移動。未來如果擔任市長，不會做灑錢討好的事情，而是進行整體規畫，配合中央政策來建置因地制宜的配套，在財政許可的前提下，讓更多民間力量加入托育托嬰公共服務的行列。

如何保存歷史街區？黃偉哲表示，將推動歷史街區振興自治條例的修正，強化歷史街區保存。但推動歷史街區需要跨局處合作，應先整合政府機關意見，才能整合老屋屋主、街區住民、公民團體與年輕人的力量。

舊城區推動單軌捷運，如何處理文資及交通等衝擊問題？黃偉哲強調，先進軌道系統是公共運輸的大動脈，發展捷運後可改變整座城市的交通生態，但路線應有討論空間，例如捷運綠線在文史團體及在地社區的反應下，已重新規畫路線。如此由下而上的溝通模式，未來會持續進行，捷運路線必須得到社區認同，並且要尊重交通專業考量，才能創造公共運輸、古蹟文資和在地社區共存共榮的文化首都特色環境。

(中時 )