吳音寧遊歐考察惹議 孫大千諷：因為有蔡英文這座靠山

2018年09月29日 19:43 中時電子報 林郁庭

北農總經理吳音寧10月2日將率領董事會成員前往歐洲進行12天參訪，遭爆料多屬觀光行程，行程有紅燈區、outlet引發爭議。對此，國民黨前立委孫大千在臉書上酸諷，因為有蔡英文這座靠山，吳音寧現在是「諸法皆空，為所欲為」了嗎？

北農經理吳音寧帶董事會去歐洲考察，12天行程行程卻包括安排到紅燈區、outlet等，挨批根本是去觀光，浪費公帑。孫大千表示，吳音寧因為有蔡英文這座靠山，所以可以帶團豪華爽遊歐洲12天；因為有蔡英文這座靠山，所以吳音寧可以「玩好玩滿」歐洲12天，卻只考察了三個市場，根本用不到1天的時間。

孫大千指出，因為有蔡英文這座靠山，所以吳音寧可以驚動各路綠營人馬出面來救援這位年薪250萬的「高級實習生」、可以逼得台北市副市長陳景峻辭去北農董事長。

孫大千直言因為蔡英文這座靠山，所以吳音寧可以任性堅持不進議會備詢、明明北農是一間官方投資、官方特許的准公營公司，吳音寧還可以扯北農是一間民營公司，所以不受監督約束。孫大千最後酸諷：「有沒有靠山，真的差很多！」

針對赴歐觀光考察引發爭議，北農昨已發新聞稿澄清，10月2日赴荷德法農產品批發市場考察團，共36人，包含董監事、顧問等，是依慣例辦理。考察團除參訪其他國家農產品批發市場經營管理與進步，也兼有慰勞董監事對公司的奉獻與辛勞用意。因此，也有安排當地自然人文景觀與城市特色行程，強調歷屆董監事會均有安排出國考察行程，這是依慣例辦理，盼外界勿過度渲染。

(中時電子報)