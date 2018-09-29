「台南市長給問嗎？」面對同性婚的挑戰 高思博：傳統值得尊重

2018年09月29日 19:43 中時 洪榮志

大多數人的傳統是值得尊重的！國民黨台南巿長參選人高思博29日下午出席沃草、台南新芽、台南社大、台南藝志及台南公民智庫等在地公民團體舉辦「台南市長給問嗎？」活動時，針對下一代幸福聯盟發起的愛家公投，立場堅定地明確表達，「會投下贊成票」。

針對年底公投時，是否會對反對同志公投案投下不同意票？高思博不假思索說，愛家公投並沒有違反婚姻平權，會投下同意票；大法官748號解釋，法律之修正或制定，可以有很多種方式，另立專章都是可能，同性結合用修民法來定義沒有必要。

不過，高思博也強調，自己是一個傳統主義者，愛家公投主張的「婚姻應限定在一男一女」、「在國中小不應對學生實施同志教育」、「婚姻以外其他形式，保障同性生活權益」，他都表示贊同；但如果違反法律岐視，則是不應該。

高思博還舉勞動社福條件中德國租屋補貼的案例，強調支持租屋補貼政策，應該同樣適用於同性婚；只是如果為了少數同性婚的需要，就貿然來修民法？高思博強調，「大多數人的傳統是值得尊重的！」同性婚可以另立專法來保障。

有人提問指國民黨台南巿黨部旁的慰安婦問題，挑戰軍中831樂園，對這群性工作者是否也應該道歉？高思博認為，關鍵在於是否遭到強迫或欺騙；慰安婦是聯合國認證的性奴隸，至於軍中制度應該給一筆離職金。

針對性交易這個敏感議題，高思博認為，這是公共議題而非道德、文化，不是絕對不能碰觸的議題；他的主張就跟同婚立場一樣，端看這個城巿、社區的傳統文化標準怎麼處理，但目前台南並沒有這樣的準備。

針對訂定台南巿舊城特別條例，關心台南歷史街區很多是私人財產，高思博表示，影響巿民自由處分財產，要有正當法律程序跟理由；他還舉歐洲、加拿大魁北克為例，歷史街區是城巿重要公共財，國外有很多值得借鏡的經驗。

至於歷史街區是否只有特別車牌才可進出？高思博認為，配合台南即將興建的循環式輕軌，不妨礙居民行的權益，並且可以訂定屋外廣告條例，統一規格；至於修繕，要有建財銀行，老建築物才有適合的建材，有系統的整建，這些都需要配套來解決；另外歷史街區的管理，可以由文化局移轉到都發局來提升權責，以特別條例來保存，至於那些部分要劃入？則需要進一步討論。

如何落實勞基法及改善勞動檢查制度？高思博主張，台南應設置勞檢處，做實質性檢查，對累犯加重處分，才能更有效保障勞工權益。

(中時 )