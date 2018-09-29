全民運動會苗栗巨蛋開幕　蔡總統賴揆為選手加油

2018年09月29日 19:56 中時 陳慶居

兼大會主席的行政院長賴清德向進場隊伍揮手致意。（陳慶居攝）

蔡英文總統鼓勵全民喜歡運動、從事運動並認真運動。（陳慶居攝）

2018全民運動會29日下午在苗栗巨蛋體育館開幕，有來自22縣市代表隊近萬名選手展開將展開為期6天的競技，開幕式精彩演出以結合在地化與科技化，營造熱情活潑、圓滿和諧及勝利成功的苗栗新形象為特色。行政院長賴清德與蔡英文總統先後到場，為選手加油打氣。

兼大會主席的賴揆向進場的各縣市代表隊揮手致意，感謝苗縣府精心規畫事實、細心服務選手，鼓勵大家多從事這項最能凝聚國人向心力的體育運動。

蔡英文總統強調，政府近年推動很多扶持體育運動方案以提升國人健康，此次選手從10歲到91歲都有，名副其實是全民運動，她希望大家在認識更多運動的同時，喜歡運動、從事運動更要認真運動，也藉此感受苗栗人文風情。

縣長徐耀昌表示，這是他4年任內主辦層級最高、最大型的綜合性賽事，縣府團隊感到榮幸也戰戰兢兢，籌備處自去年10月就揭牌運作，訂定主題為「全民體育、躍動苗栗」後，總動員籌辦各項任務，要讓選手賓至如歸，以最佳的狀態迎接挑戰。

開幕典禮表演節目以「萌、創、撼、美」為4大主軸，展現山城的活力、熱情和硬頸精神。創新由萌萌舉牌天團打頭陣，小朋友帶領各縣市代表隊進場，接著結合科技以無人機化身精靈舞者，首創室內表演秀及引燃聖火，也噱頭十足。

氣勢磅礡的戰鼓伴隨悠揚旗舞登場，加上搖滾天團董事長樂團熱力四射曲風，更展現苗栗人的熱情，苗栗國中舞蹈班充滿活力與藝術氣息的舞蹈也增添優雅色彩，圓融將運動、藝術及文化結為一體。

晚間在縣立體育場舉行的「選手之夜」，有金曲歌王蕭煌奇、台語歌王翁立友、在地原住民亦帆、饒舌天團頑童MJ116接力演出，由女神田馥甄壓軸，最後由縣長率同主管、吉祥物貓裏喵和代言人A-Team為選手加油，3萬多觀眾嗨翻山城。

(中時 )