中職》羅力訓獅成功 富邦賞統一3連敗

富邦悍將投手羅力29日主投8局僅失2分。（富邦悍將粉絲團提供）

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/新北報導

富邦悍將29日主場迎戰統一獅，先發投手羅力8局只掉2分，加上打線擊出11支安打猛攻6分，終場富邦就以6比3獲勝，獅隊苦吞3連敗。

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1局下蔣智賢就把握二、三壘有人的打擊機會，擊出安打送回隊友，助隊以2比0領先。3局上楊家維、陳重羽在無人出局時就連續擊出2支安打進佔得點圈，無奈卻只靠著陳傑憲的內野滾地球追回1分，比數形成1比2。

5局下富邦靠著對手的失誤揭開攻勢序幕，攻佔一三壘後，胡金龍、蔣智賢分別擊出帶2分以及1分打點的安打，富邦將領先擴大為5比1。

富邦7局下再添1分，統一則受制富邦先發投手羅力的壓制，7局僅出現3支安打拿下1分。8局上羅力在無人出局時就出現2次保送，陳重羽擊出內野滾地球形成一、三壘有人，羅國龍再以高飛犧牲打打回1分，統一追成2比6。

9局上統一仍持續追分，率先上場打擊的潘武雄揮出二壘安打，1出局後高國慶也出現安打，獅隊靠著2支打追成3比6，但後續缺少有效攻勢，終場仍以3分差落敗。

富邦先發投手羅力（Mike Loree）主投8局只被擊出3支安打，投出6次三振與3次保送，失2分皆為責失分，自責分率3.36，收下第9勝（8敗）。

統一獅先發投手安狄（Andy Van Hekken）6局投球被擊出8支安打，投出6次三振與1次四壞保送，痛失5分只有4責失分，承擔敗投（1勝2敗），自責分率4.84。

(中時電子報)

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