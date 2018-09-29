全國績優刑警表揚 美女警官、科技楷模入列

2018年09月29日 20:53 中時 林郁平

中華民國刑事偵防協會舉行第15屆全國績優刑警表揚大會，由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽及刑事局長蔡蒼柏等人，表揚獲選的15位優秀刑警。(林郁平翻攝)

中華民國刑事偵防協會28日舉行第15屆全國績優刑警表揚大會，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽及刑事局長蔡蒼柏均蒞臨會場，並由協會理事長陳翔立與徐國勇頒獎表揚今年獲選的15位優秀刑警。

警政署表示，此次從全國各警察機關遴選出的15位優秀代表，受獎的具體事蹟涵蓋肅槍、緝毒、掃黑、打擊電信詐欺犯罪，及3位刑事偵查科技楷模，每位都是各警察機關一時之選，對破案具有重大貢獻。

其中，外型高挑、亮眼的刑事局2線2星偵查員徐湘棠，是外勤刑警中唯一獲獎的女性。徐員曾向上溯源破獲電信詐欺集團案，拘提查獲嫌犯14人；並偵破沉寂多年、樓姓老翁遭分屍的冷案，將林氏父子等3名凶嫌查緝到案。

刑事局生物科警務正劉素彣，辦理台鐵松山火車站列車爆炸案DNA鑑定，協助外勤順利破案，與徐員同為獲獎的女警官。

獲獎的刑警還包括彰化縣警察局隊長鍾振邦、新竹縣警察局小隊長余嘉祥、屏東縣政府警察局隊長葉士傑、花蓮縣警察局偵查佐彭煜豪、新竹市警察局隊長劉淵龍、雲林縣警察局偵查佐林益生、苗栗縣警察局小隊長張登輝、宜蘭縣政府警察局小隊長李宗岳、保安警察第七總隊小隊長鄭坤源、刑事局偵查正柯健志等人。

另刑事局科技研發科股長羅國良、偵查員許鈺晟共同偵破遠東國際商業銀行遭駭盜轉帳案，及刑事局生物科警務正陳振銘，因辦理全國DNA強制建檔工作及矯正機關性侵害加害人DNA樣本補採集工作，3人皆獲科技楷模。

刑事偵防協會長期以來，致力於改善刑警福利，照顧因公殉職警察眷屬等，亦積極協助兩岸溝通及跨國警政橋樑，促使我國警政能順利在國際間推展；協會有感近年在全體警察人員努力之下，破獲多起跨境重大刑案，特別從明年起將增加5名績優刑事人員名額，以鼓勵辛勞的警察人員。

(中時 )