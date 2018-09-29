劉以豪不愛花妝 敷面膜維持肌膚狀態

2018年09月29日 20:56 旺報 廖慧娟

活動過程中，劉以豪（左）為女粉絲披上風衣，讓女粉絲害羞得捂臉。（伊林娛樂提供）

目前正在趕拍新戲《我們不能是朋友》的劉以豪，今天（29日）下午抽空擔任「我的美麗日記」一日店長。膚質超好的他透露，保養秘訣就是基礎卸妝清潔要做好，然後敷面膜。連續數年代言面膜的他表示：「我最近用活氧膜，我覺得它鼻翼那邊的設計很好，很服貼，之前常常出國，我有時候帶著兩盒面膜就出國了。」

由於拍戲忙，劉以豪現在兩天敷一次面膜，最享受的時光就是躺在浴缸裡，敷著面膜看劇本。他表示，私底下不太愛化妝的他，喜歡素顏，笑說對素顏很有自信。

今年的面膜廣告詞是「我氧你」，諧音「我養你」，從不曾對任何說過此語的他，認為對女生講這句話，一般而言就是要結婚，因此，拍廣告時頭一次說「我氧你」時，覺得好害羞，沒想到廣告播出後，引起廣大迴響。

劉以豪笑說，現在很多粉絲都會對他說：「欸！你不是要養我？」他也坦承現在還是媽媽養他，賺的錢都交給母親管理，每個月撥零用錢給他，不夠的時候，再向媽媽「申請」。

劉以豪主演的電影《比悲傷更悲傷的事》入圍今年釜山影展「Open Cinema」單元，10月初，他要隨劇組出席，這也是他的「影展初體驗」，讓他很期待，但提及要和5000名觀眾一起看電影時，他表示很緊張：「我當時很努力演『K』這個角色，跟他一起成長，也是第一次留長髮造型，角色很悲傷很難過。」

(旺報 )