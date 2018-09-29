蘇貞昌中和競選總部成立 逾千名民眾參加

新北市長候選人蘇貞昌今（29）下午成立中和競選總部暨後援大會。（葉書宏翻攝）

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中時

新北市長候選人蘇貞昌今（29）下午成立中和競選總部暨後援大會，湧進逾千名民眾，歡呼、凍蒜聲不斷，許多民眾更開直播和親朋好友分享，可見蘇貞昌在新北市的超高人氣與魅力！

蘇貞昌來到中和區競選總部成立大會，立法委員江永昌、鄭運鵬、張宏陸、蘇巧慧，新北市議員林秀惠、議員參選人林永鴻、張維倩、張志豪等人皆陪同。

蘇貞昌提到當初他移走一座山，建設雙和醫院，爭取雙和地區的醫療資源；建設南山溝分洪，讓中和不再淹水；他也在永平高中設立大學考場，讓雙和區的高中生不再需要進京趕考；還在中永和設立7座地下及立體停車場，解決雙和市民找不到停車位的問題。

蘇貞昌說，他當選新北市長，一定要加速萬大線完工，讓市民通勤更便利，絕不會像朱侯團隊將施工圍籬圍起來，施工卻一拖再拖，不僅讓主要幹道車禍頻傳，附近店家也因此一一倒閉。

未來蘇貞昌要用建設新板特區的魄力讓都市再生，他說，要用五大引擎「市府主導，民間參與」、「成立專責機構」、「資訊透明利益回饋住戶」、「危老建築，重大交通建設沿線都更」以及「公共設施同步」加速都更。同時提出交通、教育等政策，上任後更要擴大長者假牙補助、讓垃圾袋降價等獲得台下掌聲與支持。

蘇貞昌說，曾任台北縣長，對新北市有感情，因為看到新北市成為後段班，為了讓新北市更好他出來承擔責任，鄉親們的支持就是他繼續衝衝衝的動力，期盼讓市長、議員全壘打！

(中時 )

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