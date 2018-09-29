北市消防局秘密武器 帥氣搜救犬萌翻全場

活動現場出動雲梯車等車輛，讓民眾實際感受救災車輛的威力。(林郁平翻攝)

友善列印
中時
搜救犬進行搜索、障礙超越等表演，吸引大小朋友目光、萌翻全場。(林郁平翻攝)
小朋友開心地與搜救犬合照，成為全場焦點之一。(林郁平翻攝)

北市消防局29日下午，在國父紀念館中山公園廣場舉辦國家防災日防災教育宣導活動暨音樂會，並舉辦OHCA 900慶重生，同時發表《全民守護者》App發表，讓搶救生命更及時。現場並由通過國際搜救犬組織認證的搜救犬，進行搜索、障礙超越等表演，帥氣、可愛的狗狗萌翻全場，吸引大小朋友目光。

活動現場還有軍用雲豹車、悍馬車、消防雲梯車、鳳凰先鋒號與慈濟行動廚房等，同時出動展現防災能量，讓民眾實際感受救災車輛的威力。並有防宣大姐們利用垃圾袋變身三角巾、巧用千斤頂救人、衣服成為擔架等，透過防災擂台競賽展現活潑熱情的宣導能力。

消防局指出，北市從2011年起，領先全國推動簡版CPR(叫-叫-壓-電)，2013年起於公共場所設置AED，讓民眾的急救意識抬頭，再透過119線上指導民眾實施旁觀者CPR，及北市雙軌救護(消防隊+高級救護隊)派遣，使得北市近年來，每年到院前心肺停止患者(簡稱OHCA)康復人數均穩定達百人以上，是2014年以前每年康復出院人數的2倍，

另北市率全國之先，自1999年6月起成立「金鳳凰專責救護隊」，專責病患到院前心肺功能停止緊急搶救，累計至上個月，因成功搶救而康復出院已達900人，因此，特別邀請6位生命之鏈的見證者及其救護人員到場，共同歡慶重生，並為即將問世的救命武器《全民守護者》App進行發表會。

為發揮自助互助的公眾力量，消防局與衛生福利部以及中保關懷社會福利基金會，共同開發《全民守護者》App，當有民眾疑似心肺停止需要救援時，119第一時間除了派遣救護車前往外，亦將同步透過《全民守護者》App召喚病患周遭的「守護者」前往，在救護車到達前，現場已展開CPR及AED急救，藉由儘早介入急救，減少病患腦部缺氧性傷害，使康復的機會大幅提升。消防局希望OHCA重生人數能持續增加，朝亞洲第一、世界一流目標邁進。

(中時 )

全國績優刑警表揚 美女警官、科…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。