北市消防局秘密武器 帥氣搜救犬萌翻全場

2018年09月29日 21:14 中時 林郁平

搜救犬進行搜索、障礙超越等表演，吸引大小朋友目光、萌翻全場。(林郁平翻攝)

小朋友開心地與搜救犬合照，成為全場焦點之一。(林郁平翻攝)

北市消防局29日下午，在國父紀念館中山公園廣場舉辦國家防災日防災教育宣導活動暨音樂會，並舉辦OHCA 900慶重生，同時發表《全民守護者》App發表，讓搶救生命更及時。現場並由通過國際搜救犬組織認證的搜救犬，進行搜索、障礙超越等表演，帥氣、可愛的狗狗萌翻全場，吸引大小朋友目光。

活動現場還有軍用雲豹車、悍馬車、消防雲梯車、鳳凰先鋒號與慈濟行動廚房等，同時出動展現防災能量，讓民眾實際感受救災車輛的威力。並有防宣大姐們利用垃圾袋變身三角巾、巧用千斤頂救人、衣服成為擔架等，透過防災擂台競賽展現活潑熱情的宣導能力。

消防局指出，北市從2011年起，領先全國推動簡版CPR(叫-叫-壓-電)，2013年起於公共場所設置AED，讓民眾的急救意識抬頭，再透過119線上指導民眾實施旁觀者CPR，及北市雙軌救護(消防隊+高級救護隊)派遣，使得北市近年來，每年到院前心肺停止患者(簡稱OHCA)康復人數均穩定達百人以上，是2014年以前每年康復出院人數的2倍，

另北市率全國之先，自1999年6月起成立「金鳳凰專責救護隊」，專責病患到院前心肺功能停止緊急搶救，累計至上個月，因成功搶救而康復出院已達900人，因此，特別邀請6位生命之鏈的見證者及其救護人員到場，共同歡慶重生，並為即將問世的救命武器《全民守護者》App進行發表會。

為發揮自助互助的公眾力量，消防局與衛生福利部以及中保關懷社會福利基金會，共同開發《全民守護者》App，當有民眾疑似心肺停止需要救援時，119第一時間除了派遣救護車前往外，亦將同步透過《全民守護者》App召喚病患周遭的「守護者」前往，在救護車到達前，現場已展開CPR及AED急救，藉由儘早介入急救，減少病患腦部缺氧性傷害，使康復的機會大幅提升。消防局希望OHCA重生人數能持續增加，朝亞洲第一、世界一流目標邁進。

(中時 )