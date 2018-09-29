觀護盃》威廉斯助台啤險勝 周俊三：還蠻客氣的

2018年09月29日 21:13 中時電子報 黃及人

上季效力金酒的黃泓瀚，新球季或許能成台啤倚重的對象。(觀護盃提供)

靠著布萊恩威廉斯最後26秒的致勝上籃，台灣啤酒29日以93比91氣走美國，預賽3勝1敗、分組第2晉級30日季軍賽，對手將是香港南華，台啤總教練周俊三說：「其實兩名洋將表現可以更好一點，我感覺他們還蠻客氣的！」

「老實說，看了兩場比賽，威廉斯、塞瑟夫兩名洋將的表現，我還沒看到特別的，只能說一般，」周俊三說，「在我心目中，適合我們的洋將最起碼要有單兵作戰能力，以及進攻穩定性，至少每場比賽也要拿到15到20分才行。」

結果威廉斯29日拿下16分，塞瑟夫17分、13籃板，表現還算勉強達到三哥的標準，「我認為洋將應該要更強勢主導一點，或許是因為兩人想打團隊，試著融入我們隊形當中，基本上我們不僅洋將，就連本土也在努力磨合當中。」

周俊三表示，目前台啤表現不夠穩定，團隊默契不好，協防也沒做好，畢竟全隊還算相當年輕，針對王子綱、黃泓瀚兩名「新血」的表現，三哥認為表現還算OK，畢竟王子綱與黃泓瀚都來台啤報到沒多久，能有這種表現已算不錯。

「子綱還OK，他比較像是純控球後衛，外線也算有所發揮出來，」周俊三說，「泓瀚則在轉換上面做得不錯，防守態度也很不錯，只是進攻上面的細節還須做好，但我相信他在未來，將是台啤相當倚重的對象。」

觀護盃30日將進行最後1天賽事，上午9點美國與金酒爭第7，上午11點台銀與印尼搶第5，下午1點的季軍賽則由南華對上台啤，下午3點的冠軍賽將由夢想家遭遇晧宇國際。

(中時電子報)