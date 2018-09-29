宏都拉斯駐美大使：宏國未決定是否與台灣斷交

2018年09月29日 21:55 中時 王嘉源

據美國之音（VOA）中文網29日報導，自8月中美洲國家薩爾瓦多與台灣斷交後，其鄰國宏都拉斯與台灣的邦交可能生變的傳聞就持續傳出，不過宏都拉斯外交官27日在華府表示，宏都拉斯與台灣的外交關係強勁，這個關係將持續加強，此時「沒有正式決定是否與台灣斷交。」

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）幾天前在「路透」的專訪中，對北京在拉丁美洲擴大外交存在表示歡迎，認為這為該地區帶來機會，但是對宏都拉斯是否維持與台灣的外交關係或轉向承認大陸，他只做出謹慎的回答，表示宏都拉斯「仍然與台灣在一起。」

27日晚間，宏都拉斯駐美大使塔波拉·穆諾茲（Marlon Tabora-Munoz）在出席台灣駐美代表處雙橡園活動時向華文媒體表示，根據他「此時」握有的訊息，「沒有正式決定是否要與台灣斷交」。他說，「此時的事實和現實，就是我們有一個強勁的關係，我們也將持續維持這個關係。」

一段時間來，宏都拉斯可能與台灣斷交的傳言不斷，美國聯邦參議員魯比歐此前曾經在一場國會聽證會中對此表達擔憂。

不過穆諾茲大使說，宏都拉斯珍視與台灣長久的關係，為了雙方人民的福祉，宏都拉斯會持續增進這個關係：「我必須非常誠實地說，基於我此時所有的訊息，我們會持續與台灣人民，不僅僅是現在的政府合作。我認為重要的是必須強化彼此在各個領域的關係，例如在教育上，宏都拉斯有許多人在台灣就學，所以我們預期將持續增強雙方的關係。」

穆諾茲說，宏都拉斯告訴台灣政府，最重要的是要「讓宏都拉斯人民感受、並看到與台灣維持強健關係的真實好處」，因此雙方將持續朝這個方向合作。對於斷交傳聞，他說，「那只是一個傳言，我們會在華府與宏都拉斯持續增進與台灣的關係。」

對於美國是否要求宏都拉斯不要與台灣斷交，穆諾茲說，他沒有這方面的訊息。他說，宏都拉斯是一個主權國家，可以自己決定與誰交朋友、做夥伴，這也是為何宏國將繼續維持與台灣的關係，「雖然宏都拉斯是一個小國家，但我們有我們的尊嚴」，不僅是與台灣的關係而已，任何事情宏都拉斯政府都會在考量人民的利益下做決定，而不會受到外來壓力的影響。

但是穆諾茲在受訪時不斷提到宏國「此時」與台灣有外交關係的說法，引發在場媒體質疑，他是否在「暗示」未來宏台邦交可能生變？穆諾茲否認有這個意思。他說，他要清楚表明，他「沒有在暗示任何事情」，只是要強調宏國與台灣有強勁關係的現實與事實。

在聯合國大會這個星期的總辯論中，有多個與台灣有外交關係的國家代表發言，呼籲聯合國正視台灣參與聯合國體系的基本權利，不過也有幾個台灣邦交國代表發言時並未提到台灣，宏都拉斯是其中之一，這也再度引起宏都拉斯與台灣邦交是否穩定的猜測。

宏都拉斯總統葉南德茲24日在「路透」的專訪中表示，美國裁減對中美洲的財政支持將妨礙打擊非法移民的努力，他對川普總統上任後大幅縮減承諾要加大對宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多的投資感到遺憾。

自2016年到2018年間，美國對宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多的經濟援助比預定的數字減少3分之一，少了1億9500萬美元，而川普政府今年稍早又宣布，將終止對美國境內宏都拉斯與薩爾瓦多臨時移民的保護措施，讓中美洲移民問題更加嚴重。

與此同時，大陸卻在加強與中美洲國家的關係，薩爾瓦多與台灣斷交後與大陸建交就是一個最近的例子。

葉南德茲說，儘管大陸擴大在拉丁美洲的外交存在，對該地區帶來一種「為難」（posed a 「quandary」），不過它同時也「為所有人帶來一個機會」。他說，其他國家可能跟隨薩爾瓦多和巴拿馬的腳步。

對於宏國是否外交轉向的問題，葉南德茲說，目前宏國「仍然與台灣在一起」（we’re still with Taiwan）。他說，每一個國家都基於自決原則做出自己的決定，「目前這段時間，我們在與台灣的商務關係上下賭注（bet on），這是一個進入亞洲市場的窗口。」

(中時 )