桃園》柱柱姐：陳學聖是贏得龜兔賽跑的忍者龜

2018年09月29日 21:54 中時 蔡依珍

柱柱姐為桃園市議員林政賢站台，並陪同走訪桃園夜市掃街拜票。(林政賢提供)

柱柱姐為桃園市議員林政賢站台，並陪同走訪桃園夜市掃街拜票。(林政賢提供)

柱柱姐和陳學聖互擁。(陳學聖提供)

柱柱姐讚陳學聖是贏得龜兔賽跑的忍者龜。(陳學聖提供)

桃園市議員林政賢今下午舉辦「婦幼權益說明會暨婦女後援會」成立大會，「柱柱姐」前國民黨主席洪秀柱親臨站台，讚林政賢是「用心看得見、服務不做秀」的好人選，贈送紅菜頭祝福林政賢勝利好彩頭，並陪同走訪桃園夜市，現場「凍蒜」聲不斷。

同黨市長參選人陳學聖也來助陣、獻花給「柱柱姐」，洪秀柱說，陳學聖跟林政賢在他心目中都是品格優且愛家的「好男人」，齊家的男人才會治國，預祝兩人能相輔相成高票當選。

洪秀柱表示，不作秀的候選人只會做事，所以每到選舉都很辛苦，桃園區乃兵家必爭之地，在市議員的選戰中競爭非常激烈，所以別以為老實會做事的人就穩上，所以不管如何一定要把票投給林政賢，林政賢也讚洪秀柱是一位堅強的女性，相信有她的加持，必能為選情加分不少。

洪秀柱也趁機幫立法院老同事拉抬聲勢，她說桃園市長選戰就好比一場「龜兔賽跑」，陳學聖扮演忍者龜、而對手則是坐享其成的兔子，很多人笑說陳學聖不可能當選，「但請問龜兔賽跑最後誰贏？當然是堅持到底的忍者龜呀！」

洪秀柱不忘痛批鄭文燦，直言兔子現在看似很神氣，也只是強在錢多而已，一上任就遇到桃園升格為直轄市，以前要五毛只能給一毛、現在當然能要五毛給兩塊，到處撒錢騙選票，花的都是人民的血汗錢，但她提醒選民，千萬別以為撒錢很好，再這樣下去，桃園的建設一定會空轉。

陳學聖笑說自己跟林政賢有很多共同點，除了是柱柱姐眼中的好男人外，兩人也是溫良恭儉讓的候選人，林政賢在議會是教育委員會，自己在立院也是教育委員會，所以我們都是會做事不作秀的候選人，懇請大家投林政賢一票，也投陳學聖一票，「我保證一定比鄭文燦做得更好！」

林政賢今成立婦女後援會，邀請林素珍女士擔任後援會會長，在管理委員會副總召集人曾俊銘陪同下，洪秀柱和林政賢在桃園夜市掃街拜票，一路上加油聲不斷，要求照相、簽名大有人在，魅力與人氣不減，沿途更有攤商贈送菜頭、包粽與放鞭炮歡迎。

(中時 )