桃園檢警選前掃黑 破獲3暴力恐嚇、販毒和討債集團

2018年09月29日 22:16 中時 蔡依珍

竹聯幫南堂南興會黃姓組長則組「暴力販毒集團」，還將觸角伸入校園，脅迫、吸收懵懂青少年學生加入。(蔡依珍翻攝)

桃檢警一併到120處據點臨檢掃蕩。(蔡依珍翻攝)

桃園檢警連續5天執行選前治安掃黑，一連掃蕩天道盟太陽會龍潭分會、竹聯幫南堂南興會和竹聯幫太極堂，瓦解暴力恐嚇、販毒和討債集團，檢肅3名治平專案目標、帶回26名小弟，依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇、傷害、槍砲等罪嫌送辦。

桃園地檢署為淨化選前治安，9月25日至29日執行內政部警政署規畫今年第2次「全國同步掃蕩黑幫行動專案」。天道盟太陽會龍潭分會曹姓男子自組暴力恐嚇集團，平日在桃園市壢區、平鎮區、楊梅區等地活動，涉嫌持槍夥眾開車到被害人公司前阻擋、燒金紙、掛白布條及以大聲公毀謗，以各種方式騷擾被害人，桃檢察官葉詠嫻指揮刑大將曹男等7人檢肅到案，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由、毒品等罪嫌送辦，曹男和羅姓共犯也被聲押獲准。

竹聯幫南堂南興會黃姓組長則組「暴力販毒集團」，還將觸角伸入校園，脅迫、吸收懵懂青少年學生加入，慫恿他們販賣第三級毒品愷他命及彩虹菸牟利，還曾夥眾持刀槍棍棒等凶器對被害人施暴，桃檢察官薛全晉指揮大園警分局將黃男等14名共犯檢肅到案，其中還包括8名未成年青少年，全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、傷害等罪嫌移送桃檢及少年法庭偵辦。

竹聯幫太極堂梁姓男子，則以暴力討債集團為業，多次夥同手下毆打被害人致手肘脫臼、頭部撕裂傷，並強盜被害人現金1.5萬元、金手鍊、金項鍊各1條，總價值達13萬元，事後更脅迫被害人簽立面額80萬元及120萬元本票，桃檢察官李堯樺指揮龍潭警分局，將梁男等3人依違反組織犯罪防制條例、強盜、搶奪、傷害等罪嫌送辦。

桃檢警強調，維護選前治安沒有空窗期，除積極查緝賄選淨化選風外，掃蕩不法黑幫組織，未來將會持續執行掃蕩黑幫專案勤務，全面抑制黑幫囂張勢力，展現政府打擊不法的決心。

(中時 )