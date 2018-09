張菲節目停播後 首個工作曝光了！

2018年09月29日 21:59 中時 蔡琛儀

張菲作勢要偷親辛曉琪。(粘耿豪攝)

辛曉琪和張菲相識多年,互動逗趣。(粘耿豪攝)

56歲的辛曉琪出道32年,29日首度攻上台北小巨蛋開唱,舉辦「人生若只如初見」演唱會,更難得請出「綜藝大哥大」張菲獻出嘉賓初體驗;近日張菲節目《綜藝菲常讚》停播,他也打趣說:「沒想到我的主持工作結束後第一個工作,就是曉琪演唱會的特別嘉賓,而且沒有酬勞,我現在失業耶!你就知道我們的交情。」

過去張菲從未答應替他人站台,始終對自己的歌喉沒有信心,讓辛曉琪花了不少時間才說服他,張菲也笑說:「連江蕙都沒有!」兩人昨合唱英文老歌〈Crazy〉、〈Cant take my eyes off you〉。

辛曉琪14歲到台北報考音樂學校時,因為二哥的同袍兼死黨是費玉清(小哥),便請張菲到台北車站接她。

後來張菲和小哥主持《龍兄虎弟》,辛曉琪帶著剛發行的專輯《領悟》上節目隨即一炮而紅,她笑說:「因為節目收視率太好,上節目播了MV後這首歌變成家喻戶曉的歌曲,所以菲哥算是間接推了我一把啊!」

張菲回憶當時和辛曉琪的初次見面,冷不防爆出:「我記得你後來還在我家住了半個月,不然我的房間怎麼有兩張床。」讓辛曉琪忙否認,張菲則自虧:「我這輩子只有這一次接過女孩子,為何你能全身而退? 因為不忍摘花;菲哥出道那麼久,怎麼沒出過事情呢?因為還是要有智慧,控制自己的慾望。」讓快招架不住的辛曉琪也忍不住和全場一起大笑。

