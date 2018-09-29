張菲節目停播後 首個工作曝光了！

辛曉琪今晚請到張菲當演唱會嘉賓。(粘耿豪攝)

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張菲作勢要偷親辛曉琪。(粘耿豪攝)
辛曉琪和張菲相識多年，互動逗趣。(粘耿豪攝)

56歲的辛曉琪出道32年，29日首度攻上台北小巨蛋開唱，舉辦「人生若只如初見」演唱會，更難得請出「綜藝大哥大」張菲獻出嘉賓初體驗；近日張菲節目《綜藝菲常讚》停播，他也打趣說：「沒想到我的主持工作結束後第一個工作，就是曉琪演唱會的特別嘉賓，而且沒有酬勞，我現在失業耶！你就知道我們的交情。」

「我等了32年！」 辛曉琪鉅資打造華麗伸展台

過去張菲從未答應替他人站台，始終對自己的歌喉沒有信心，讓辛曉琪花了不少時間才說服他，張菲也笑說：「連江蕙都沒有！」兩人昨合唱英文老歌〈Crazy〉、〈Cant take my eyes off you〉。

辛曉琪14歲到台北報考音樂學校時，因為二哥的同袍兼死黨是費玉清(小哥)，便請張菲到台北車站接她。

後來張菲和小哥主持《龍兄虎弟》，辛曉琪帶著剛發行的專輯《領悟》上節目隨即一炮而紅，她笑說：「因為節目收視率太好，上節目播了MV後這首歌變成家喻戶曉的歌曲，所以菲哥算是間接推了我一把啊！」

張菲回憶當時和辛曉琪的初次見面，冷不防爆出：「我記得你後來還在我家住了半個月，不然我的房間怎麼有兩張床。」讓辛曉琪忙否認，張菲則自虧：「我這輩子只有這一次接過女孩子，為何你能全身而退？ 因為不忍摘花；菲哥出道那麼久，怎麼沒出過事情呢？因為還是要有智慧，控制自己的慾望。」讓快招架不住的辛曉琪也忍不住和全場一起大笑。

(中時 )

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