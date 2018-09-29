迎戰互聯網下半場！騰訊6年來首度架構大調整

2018年09月29日 23:02 工商 李書良

大陸互聯網巨頭騰訊在時隔6年後，首次進行內部組織架構大調整。對於此次變動，公司高層強調，在迎戰互聯網進入「下半場」的時刻，騰訊要成為各行各業最貼身的數位化助手。

證券時報報導，騰訊29日宣布調整集團內部架構，將新成立雲與智慧產業事業群（CSIG）、平台與內容事業群（PCG），而原有的微信事業群（WXG）、互動娛樂事業群（IEG）、技術工程事業群（TEG），企業發展事業群（CDG）將繼續保留。

此外，騰訊將整合社交與效果廣告部（SPA）與原網路媒體事業群（OMG）廣告線，成立新的廣告行銷服務線（AMS）。這也是騰訊時隔6年後，首次大規模做內部架構調整。

騰訊控股總裁劉熾平指出，互聯網即將進入下半場，各行各業迎來更大規模的產業升級。在接下來的10年，整個社會將從消費互聯網邁向產業互聯網。

劉熾平表示，在互聯網上半場，騰訊的使命是做好連接；而在下半場，騰訊的使命是成為各行各業最貼身的數位化助手。騰訊成立至今先後共經歷過3次重大戰略升級和架構調整，「騰訊需要時刻保持前傾，有足夠的危機感和戰略前瞻性才能引領進入下一個時代」。

針對此次內部架構大規模調整，騰訊董事局主席兼首席執行官馬化騰表示，這是一次面對未來的進化，也是騰訊邁向下一個20年的主動革新與升級。

馬化騰表示，作為一家以互聯網為基礎的科技和文化公司，騰訊此次戰略升級旨在主動擁抱行動互聯網下半場的產業融合和升級，通過社交、內容、技術的戰略性整理與融合，為使用者提供更好的連接和內容服務，同時更深層次的推動數位產業生態的共同繁榮。

(工商 )