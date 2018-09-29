第53屆廣播金鐘完整名單／黃子佼雙入圍無緣奪金 下周再戰電視金鐘

2018年09月29日 22:14 中時 蕭雅玲 、時報周刊/林彥君 、時報周刊/林彥君

第53屆廣播金鐘獎頒獎典禮今晚（29日）舉行，今年共頒發流行音樂節目等28個獎項，黃子佼主持的《飛碟五子奇》雙入圍流行音樂節目主持人與流行音樂節目，雖無緣拿獎，他也幽默說：「且下周六電視金鐘頒獎典禮還要再來，就當是來勘景。」

黃子佼主持廣播資歷28年，這幾年廣播金鐘活動能去一定會出席，「本來今年也沒有要出席，後來想想若自己人都不挺，那還有誰要支持。」他表示，Lulu第一次在三金唱歌，能坐在台下看Lulu表演也是不錯。

從小就愛聽廣播，李季準大師的低音嗓音，讓黃子佼很羨慕，他表示，廣播是非常訓練口才跟邏輯的平台，以前小燕姐都嫌他咬字不清，後來去做廣播，清清楚楚聽到自己「臭拎呆」（台語）的聲音，「我就發現位置跟咬字太重要，後來用廣播花了15年，讓自己發音變得更穩定！」

他也說，像愛徒Lulu的咬字有一點點大舌頭、很有問題！他認為，在綜藝領域當中，有時還會出現台灣國語來製造效果，偶爾咬字不清沒有關係，「但要把事情講清楚，廣播就是最好的訓練」，還笑說Lulu現在忙著賺錢，應該沒有時間。

第53屆廣播金鐘獎頒獎典禮29日在國父紀念館舉行，由侯昌明及楊月娥擔任典禮主持人，Lulu、吳汶芳和柯智棠擔任表演嘉賓，演出「是廣播讓夢想成真」，特別貢獻獎頒予陳思安的爸爸陳合山（良山兄）及郭運森。

廣播得獎完整名單：

兒童節目獎：賽恩思遊樂園（參賽單位：國立教育廣播電臺）

兒童節目主持人獎：

依娜【黃怡馨】、Deborah【李諾亞】／woosa woosa 小學堂（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

少年節目獎：少年公民向前行（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

少年節目主持人獎：

唐妮【吳文嫦】、季潔【蔡宜穎】、張敬【張維斌】／少年超優SHOW（報名單位：國立教育廣播電臺）

教育文化節目獎：老師老師，為什麼（參賽單位：財團法人中央廣播電臺）

教育文化節目主持人獎：詹婉如、戴伸峰／老師老師，為什麼（報名單位：財團法人中央廣播電臺）

社區節目獎：幸福藏寶圖（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺北調頻廣播電臺）

社區節目主持人獎：

排灣小蔡【蔡文祥】、阿美姞荷【林祝素蘭】／Mapolong Kita (原來在一起)（報名單位：花蓮希望之聲廣播電台股份有限公司）

企劃編撰獎：鄭立明、廖南瑛、朱玉娟／青年轉動全球（報名單位：國立教育廣播電臺）

音效獎：吳坤龍、許淳清、蔡怡雯／假日聽電影（報名單位：正聲廣播股份有限公司高雄廣播電臺）

廣播劇獎：大樹下聽故事（參賽單位：大樹下廣播電台股份有限公司）

單元節目獎：英文有意思（參賽單位：漢聲廣播電臺）

電臺品牌行銷創新獎：

改變從聆聽開始 Be curious!（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

創新研發應用獎：

正聲廣播股份有限公司／在地雲廣播—傳統發散式廣播節目自動轉化為整合性網路電台之無人化系統開發（報名單位：正聲廣播股份有限公司）

商品類廣告獎：

好物市集-我的百變馬麻篇（參賽單位：新傳媒股份有限公司）

非商品類廣告獎：

紀念齊柏林導演-高度篇（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

特別貢獻獎：

陳合山先生（藝名：良山兄）

郭運森先生

社會關懷節目獎：聽見在地的聲音（參賽單位：漢聲廣播電臺）

社會關懷節目主持人獎：洪世昌／人生路歌聲情（報名單位：國立教育廣播電臺）

藝術文化節目獎：客家金誠舞（參賽單位：財團法人寶島客家廣播電台）

藝術文化節目主持人獎：陳煒智／臺灣電影筆記（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

綜合節目獎：自然有意思（參賽單位：國立教育廣播電臺）

綜合節目主持人獎：

排灣小蔡【蔡文祥】、阿美姞荷【林祝素蘭】、Vali阿昌【林金昌】／原來在臺北（報名單位：臺北廣播電臺）

非流行音樂節目獎：戀戀曾文溪（參賽單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）

非流行音樂節目主持人獎：

嘉仕【賴嘉仕】／戀戀曾文溪（報名單位：曾文溪廣播電台股份有限公司）

流行音樂節目獎：娛樂e世代（參賽單位：中國廣播股份有限公司）

流行音樂節目主持人獎：馬世芳／耳朵借我（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

(中時 )