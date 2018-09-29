富少同校放高利貸 通緝犯角頭強索保護費 彰化治平掃黑5主嫌落網

2018年09月29日 23:00 中時 謝瓊雲

男大生放高利貸還夥同成員暴力討債，被害大學生多達七人。(謝瓊雲翻攝)

彰化市知名林姓角頭介入彰化市選舉、還向多家混凝土業者強索保護費，有業者被他打到頭破血流，行徑惡劣。(謝瓊雲翻攝)

雲林縣24歲龔姓富少把每個月3、4萬元零用錢，拿來放高利貸，借給同校7名大學生，利息高達400%；遭通緝中的62歲林男則是向楊姓彰化市代恐嚇威逼追討賭債、還向混凝土業者強索保護費，不從者被打到頭破血流，27日彰化警方大掃黑，5名治平主嫌和29名手下幫眾，全被一網打盡。

就讀彰化私校的龔姓男大生，家境優渥，不用打工每月零用錢就將近4萬元；他出手闊綽、「養」了三名手下，因生活費高昂，竟放高利貸做起無本生意，有學生向他借了5千元，每月利息竟要2千元，不還錢就教唆暴力討債、逼簽本票，被害學生受不了只能報警，遭彰化縣刑大偵二隊拘提到案，囂張行徑令警方也搖頭。

彰化市角頭62歲林姓通緝犯，前科累累、曾因殺人罪遭重判23年，7年前假釋出獄後經營賭場，楊姓市代6月間出面替友人協調積欠的50多萬賭債，反遭林男率眾至服務處亮槍恐嚇「一毛都不能少」，「不給就等著吃慶記！」

林男還向多家混凝土業者強索每人300萬元保護費，還將公會張姓理事長抓來打到頭破血流，當成下馬威，其他業者嚇得不敢出面報案，還有人躲到日本避風頭。他逃亡四個月、戴假髮遮掩禿頭，藏身台中市東海大學學生套房，25日偵三隊攻堅圍捕還意圖服毒輕生，仍遭警方制伏逮捕，隨即發監執行，讓尋求連任的市民代表和遭勒索的業者全都鬆一口氣！。

另外，芳苑、員林和田中警方，也拘提持有槍毒、率眾恐嚇強盜的44歲謝姓男子，強逼員林區建設公司要求插乾股的63歲張男，自稱「日月茶莊集團」在田中糾眾滋事的42歲林男；其中謝男被搜出媒體證、880多公克安毒，遭檢方聲押獲准。

防制黑幫介入選舉，彰化縣警局刑警大隊配合警政署，自25日至29日五天同步執行掃黑行動專案，掃蕩全縣202處幫派份子經常出入場所，另外查獲非法槍械2枝、子彈60發、各類毒品936.96公克及其他犯罪人口53人，大有斬獲、淨化選前治安。

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(中時 )