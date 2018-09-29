高雄》陳菊把菜擔交給陳其邁 象徵傳承高雄精神

2018年09月29日 23:07 中時 李義

民進黨高雄市長參選人陳其邁29日出席農漁水利會後援會成立大會，總統府祕書長陳菊在2千名支持者面前，把象徵高雄精神的菜擔子交給陳其邁，要他一肩扛起高雄的未來，帶領高雄大發展。

陳菊致詞說，自己是農民的女兒，最理解農民看天吃飯的辛勞。市長任內提撥5億農業發展基金，幫助農產品外銷，照顧農漁民朋友的生活；此外也透過滯洪池等措施，有效解決水患問題，讓市民有感，並且平衡財政，在任內還了1208億的債務。

陳菊表示，高雄在民進黨的努力之下，20年來積極施政，要讓高雄轉型，現在正是轉型最關鍵的時刻，包括華邦電已經投資3350億，即將在10月動工；完成鐵路地下化，串連高雄南北同步發展；橋頭科學園區開始建設，成為高雄半導體產業的明日之星。

陳菊呼籲大家要集中力量支持陳其邁，展現團結氣勢，讓在高雄深耕20年以上的陳其邁高票當選，完成高雄城市轉型的最後一哩路。

陳其邁指出，擔任市長，將會擴增農業發展基金，4年內達到9億額度，協助農漁民生活，將農產品賣到高端市場；並且要透過地方創生，設立10億地方發展基金，來繁榮地方經濟。包括公糧倉庫用地、冷鏈技術提升、推動智慧農業、農民年金制度、農業大數據中心，以及將250個長照據點倍增至500個等對農漁民有利的事情，一定會積極和農委會合作，照顧農漁民。

陳其邁強調，自己是最在地的市長，最了解高雄市民的需求、最知道高雄發展的方向，一定會在陳菊建立的基礎上，用盡全身的力氣，為高雄奉獻、為高雄打拼。年底的選舉，一定要拜託大家疼惜陳其邁，讓陳其邁市長高票過關、民進黨在議會過半，延續「綠色執政，品質保證」的民進黨執政，完成高雄城市轉型的最後一哩路。

(中時 )