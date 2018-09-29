一篇驚爆綠能內幕文章 黃創夏：必被蔡政府認定「假新聞」

圖為蔡總統（前右）和賴揆（前左）。（本報系資料照片）

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中時電子報

蔡政府近來全面發展太陽能、風力等綠能，資深媒體人黃創夏卻在臉書分享一篇文章〈失策的能源轉型癱瘓德國經濟〉，文中驚爆綠能政策竟是劫貧濟富，後來甚至重創德國著名的能源密集產業！黃創夏酸說，這篇文章一定會是蔡英文政府認定的「假新聞」。

該文驚人指出，多數綠色政策增加的成本，特別傷害低收入戶與中低收入的家庭，富人通常不會在意能源帳單上多出的一兩位數。照德國「高尚」的能源轉型規畫，特定產業與再生能源設備齊全的屋主是受保護的對象，一般消費者卻是直接面對高電價、再生能源稅收的衝擊。

黃創夏點出，德國能源轉型的成本持續攀升，超乎原先預期。2014年德國納稅人在再生能源補貼方面支付超過300億美元，德國前聯邦環保部長阿特麥爾（Peter Altmaier）預估，到2022年能源轉型的成本恐達1兆美元。

黃創夏更指出，電價上升重創德國著名的能源密集產業，《金融時報》2014年的報導指出，由於能源成本過高，德國出口淨虧損達676億美元，能源密集產業接連外移到一些天然氣價格低廉的國家，如美國。

網友回應說：「好文。德國打腫臉充胖子，蔡英文還要一意孤行嗎？」、「台灣沒有德國的先進體質，卻搞先進的能源政策，無異於搞大躍進。嚴格空汙法，使中古汽機車面臨淘汰，也是在搞大躍進，要搞得人民荷包大出血來彰顯他們先進的思維，遭殃的是人民。」、「民進黨政府：先進國家做什麼都是對的！只有搶在先進國家的前頭把先進國家的事情給做了，就能更先進😂😂😂。」

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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