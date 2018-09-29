中市南屯賓士火燒車 駕駛座驚見男性焦屍

民眾29日晚間報案指稱一輛自小客車起火燃燒，消防人員到場布署水線搶救，火勢在搶救人員合作下順利撲滅。（盧金足翻攝）

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熊熊火勢造成賓士車燒毀，消防人員撲滅大火後，驚見駕駛座位上一名民眾已全身焦黑，警方將進一步調查釐清死因。（盧金足翻攝）

台中市南屯區29日晚上9時發生一起火燒車事件！一輛停放在黎明路與市政南一路口停車格內的賓士車，晚間突然起火燃燒，有民眾見汽車著火通報消防局，消防人員到場，車頭火勢猛烈，立即布署水線搶救，火勢在搶救人員合作下順利撲滅後，卻發現駕駛座位上一名民眾已全身焦黑，無法辨識是男是女，警方到場依車號查詢車籍資料，車輛登記於台南市，車主為林姓男子，已聯繫其家人到場，進一步確認死者身分，也要進一步釐清死因。

台中市消防局今天晚間近9時接獲報案，民眾稱有一輛自小客車發生起火燃燒，急需搶救，黎明分隊立即出動各式救災，由黎明分隊小隊長江奇融帶隊前往搶救，到達現場立即布署水線搶救，火勢不到幾分鐘即撲滅。

但火勢撲滅後，卻在這輛停放在停車格內的賓士車，赫然發現坐在駕駛座的民眾已全身焦黑，難以辨識身分，燃燒面積約3平方公尺。

轄區台中市警察局第四分局獲報後，由偵查隊與鑑識小組到場採證，發現這具焦屍難以辨識性別，警方依這輛車的車號查詢車籍，發現該車輛登記在台南市，車主登記為林姓男子所有，目前居住在台中市北屯區，警方聯繫其妻到場指認，確認死者身分，也要進一步調查死因。

(中時 )

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