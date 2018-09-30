救人喔！知名女球星這樣宣告受傷 球迷噴鼻血了

2018年09月30日 07:02 中時電子報 張達智

烏莎科娃的影片

球隊主將列入傷兵名單，支持的球迷肯定會很傷心沮喪。但是俄羅斯一位女子冰球球星，用了前所未見的方式發布受傷消息，卻讓球迷興奮到噴鼻血了！

俄羅斯斯巴達莫斯科（Spartak Moscow）女子冰球隊球星烏莎科娃（Yulia Ushakova）受傷了！只不過她宣布受傷的方式可說前所未見：她在IG貼上一張幾近全裸、只穿一條紅色丁字褲趴在診療台上的照片，只有右腳踝包上繃帶。

其實烏莎科娃的傷不算嚴重，就是腳踝脫臼，不過斯巴達莫斯科隊非常慎重其事，在官方推特轉貼這張照片，並且宣告：我們的明星前鋒被放入傷兵名單。該則推文自24日貼出後已被轉推破3000次。

28歲的烏莎科娃是前世界健美冠軍，身材超級健美，她的IG有超過37萬人在追蹤，而她也從不吝於分享讓人愉悅的胴體之美。

(中時電子報)

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 — Spartak Moscow (@spartak_hc) 2018年9月24日

烏莎科娃腳踝受傷仍持續健身。（截自yulia_ushakova IG）