驚！草鞋催生、尿桶治霍亂 《本草綱目》藏古代秘方

2018年09月30日 07:03 中時電子報 張達智

今年適逢《本草綱目》作者李時珍誕生500年，北醫大研究團隊特別以大數據科技分析這本重要中醫典籍，才發現古人不僅將檳榔、蚯蚓入藥，就連草鞋都可當成產婦催生藥材、尿桶甚至可以拿來治霍亂！。

台北醫學大學28日舉辦「時珍五百年：智慧醫療、飲食與文化研討會」。中央社報導，台北醫學大學大數據科技及管理研究所助理教授洪暉鈞表示，本草綱目共有多達190萬字，記載多種藥物、方劑，是中國數千年來最重要的中藥典籍之一；但也因資料龐雜，一般人難以融會貫通。

洪暉鈞帶領研究團隊耗時5個多月，利用電腦整理出本草綱目的目錄、標題、譯名、內文、部位、主治、氣味及複方等結構化指標，再利用大數據分別找出寒熱溫涼等「四性」，以及辛甘酸苦鹹等「五味」，整理出一份完整的方塊圖，用滑鼠點一點就能一窺本草綱目奧秘。

有趣的是，本草綱目除了將藥草、蚯蚓、檳榔、人尿等東西入藥，就連麻鞋、草鞋、頭巾、尿桶都成了治療疑難雜症的工具。

舉例來說，古人穿的「草鞋」，可用來替產婦催生，還能決定生男還是生女，根據本草綱目記載：「路旁破草鞋一隻，洗淨燒灰，酒服二錢，如得左足生男，右足生女，覆者兒死。」

此外，「尿桶舊板」可拿來治霍亂，「李時珍曰：霍亂、吐利，煎水服，山村宜之。」

(中時電子報)