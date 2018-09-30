中市府赴澎湖最美麗海灣嘉年華宣傳花博 簽署台中宣言

2018年09月30日 01:28 中時 陳世宗

林陵三副市長代表台中與澎湖縣、金門縣及台南市簽署「台中宣言」，並公布三縣市花博縣市周。（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會將於今年11月3日正式開幕，台中市副市長林陵三29日前往澎湖向來自世界32國、近200名世界最美麗海灣組織年會會員宣傳花博，同時與澎湖縣、金門縣及台南市簽署「台中宣言」，並公布三縣市花博縣市周。

林陵三表示，台中花博「花現GNP」理念與最美麗海灣組織年會愛地球、保護海洋的宗旨不謀而合，歡迎世界最美麗海灣組織年會會員前來台中花博共享美好。

2018年世界最美麗海灣組織年會昨日在澎湖盛大開幕，林副市長與市府觀光旅遊局一同帶領花博吉祥物「樂虎」，前往澎湖舉行2018台中花博推介會，向各大洲的海灣會員宣傳花博。

推介會中，由市府副秘書長郭坤明全程以英文簡報，搭配花博形象影片，讓各會員深入了解台中花博。 花博澎湖推廣會由郭坤明副秘書長全程以英文向國際友人介紹花博，吉祥物「樂虎」也到場賣力宣傳花博，討喜模樣受到各國會員歡迎。

林陵三表示，此次花博「花現GNP」宗旨，闡述Green(綠色生產)、Nature(自然生態)及People(人文生活)三者和諧發展的多元價值，正好與世界最美麗海灣組織致力推動保護全球海灣天然與文化資源的理念不謀而合，皆是共同追求永續環境的精神，歡迎世界最美麗海灣組織年會會員前來台中花博共享美好。

林陵三於此次推介會中與澎湖縣長陳光復、台南市副市長張紹源及金門縣代表參議許寬簽署「台中宣言」，邀請三縣市民眾到台中看花博，攜手共創守護生態的決心，打造與自然共存的環境。

林陵三於簽署宣言後宣布三縣市台中花博「縣市週」時間，台南市民為今年11月26日至30日、澎湖縣民和金門縣民則是明年3月11日至15日，此三縣市民眾只要在縣市週在購票窗口出示身分證明文件，即享門票半價優惠。

市府觀旅局長陳盛山指出，台中花博將在11月3日正式開幕，而澎湖2018世界最美麗海灣嘉年華自9月27日展開一個月盛會，兩場活動時間十分接近，因此，市府在今年四月推廣國際線結合國內線的航程套票，以「一程多站」的旅遊模式搭配優惠的機票聯票價格，吸引國外旅客到台灣旅遊也能順遊澎湖、金門等離島。

澎湖縣副縣長林皆興也響應台中花博釋出利多，只要民眾憑花博門票到澎湖旅遊，即可獲贈價值300元的澎湖伴手禮，攜手台中共同向世界宣傳台灣豐富多元的景觀面貌。

(中時 )