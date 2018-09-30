週日多雲到晴 花東短暫雨！康芮颱風生成 不排除直撲台

今年第25號颱風「康芮」於昨（29日）下午2時生成，氣象局依目前路徑預測，康芮朝台灣移動的機率很高。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

週日出遊天，來看看天氣如何？今（30日）全台為多雲到晴，花東及北部山區短暫雨。今年第25號颱風「康芮」於昨日下午2時生成，氣象局依目前路徑預測，康芮朝台灣移動的機率很高，是否直接侵台？要到週三才會更加明朗。

今（30日）全台為多雲到晴，花東及北部山區短暫雨。（林宜靜 攝）

今日日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，北部山區及東北部地區有零星短暫陣雨，午後南部山區亦有局部短暫陣雨。

氣溫方面仍偏悶熱，北部高溫28至30度，中南部約32、33度。紫外線指數仍偏高，外出仍需做好防曬工作並適時補充水分。

台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）及馬祖有長浪發生的機率，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖沿海空曠地區易有８至９級強陣風，請注意。

第24號颱風「潭美」加速向日本前進，提醒要到當地旅遊的民眾，務必留意颱風資訊。另今年第25號颱風「康芮」於昨日下午生成，是否直接侵台還是北轉？要到週三才會更加明朗，而颱風外圍環流也可能為台灣帶來豪雨。

另民眾關心的空氣品質，今日雲嘉南及彭湖、金門、馬祖地區達「橘色提醒」，花東地區為「良好」，其餘地區則為「普通」。

(中時電子報)

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