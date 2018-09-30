10月4日「世界動物日」！向生命學習愛自然

保育員教導人工孵化的雛鳥生存技能。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

生命會自己找到出路，然遇到不可知的未來，人與動物該如何共處？10月4日則是「世界動物日」，今年台北市動物保護處、國家實驗動物中心和台北市立動物園合作辦理教育活動，希望在這一天邀請大家，一同關注城市中動物與人類的關係。究竟動物和人類的相處是關愛還是衝突呢？遇到衝突時又該如何取得平衡呢？透過活動參與，大家將有機會思考這些議題。

「世界動物日」訂於10月4日，最初的目的是希望藉此喚起世人關注瀕危動物，逐漸發展成關懷地表所有的動物。今年的「世界動物日」，台北市動物保護處、國家實驗動物中心和台北市立動物園合作，將城市中動物與人類活動最常發生的議題與大家分享，內容包括「遇到野生鳥類落巢怎麼辦？」、「流浪犬貓的議題」、「如何有效防治人畜共通疾病」、「什麼是棲地保育?」、「有關動物的非法走私及販賣」、「可以隨意的放生動物嗎?」等，相信大家在日常生活中，常常會碰到這些與你我息息相關的問題。

10月4日（四）上午10:00，在台北市立動物園大門舞台，將邀請動物訓練老師，和大家分享什麼是正向的動物訓練，為什麼要進行動物訓練?動物真的會乖乖聽老師的話嗎?動物們要如何聽懂老師的訊息?動物上課時又會有那些反應呢?當動物無法接收到老師的訊息時，又該如何是好?另外，當天10:00-14:00現場還有精彩的闖關活動，主題包括動物醫療、路倒動物、流浪犬貓、人畜共通疾病…等，內容實用又有趣。

今年動物園裡的教師節特別不一樣，讓我們一起向生命學習-Learning from Life！在教師節的這一天，希望大家可以跟動物園同仁，一起感謝這些曾經給我們學習機會的老師們，更邀請所有的民眾可以在10月4日「世界動物日」，來到台北動物園參與有趣且有意義的活動，希望大家能重新看待及尊重每個生命。

(中時電子報)

為預防疾病散播，動物保育員日常即要接受穿戴全套防護裝備的教育訓練（左）、透過正向的動物訓練，能有效降低動物受檢或醫療時的緊迫（右）。（台北市立動物園提供）

教師節V.S.世界動物日，向生命學習最佳契機。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）
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