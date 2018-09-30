天然驅蚊秘方好簡單！屋頂種「香草」料理添芬芳

2018年09月30日 05:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋日蚊蟲怎驅除？料理加上香草更美味！入秋後天氣轉涼是最適合香草生長的季節，新北市許多可食地景都有種植香草，如香茅、薄荷、迷迭香、艾草及薰衣草等都具備芳香及驅趕蚊蟲特性。新北市政府景觀處建議，到園圃澆水或除草前，不妨先走近香草叢，藉由衣服與葉片產生摩擦，讓香草釋放出驅蚊香氣附著於身上，可達到短時間的驅蚊效果唷。

香草也可以種植於家中窗台或門口，藉由風吹葉片的摩擦，釋放出香氣，具有驅蚊及芳香室內空氣的作用，香草種植方式簡單，若希望其生長良好，除種植於至少半日照的空間外，定期修剪可以刺激側芽生長，使植株更加旺盛。修剪下來的香草更可入菜或沖泡茶飲，一舉數得。

景觀處也提醒大家，最近登革熱疫情頻傳，各種驅蚊方式都有時效限制，民眾若希望降低在戶外被叮咬的機會，建議穿著長袖淺色衣褲至園圃，並避開上午9時至10時及下午4時至5時蚊蟲最活躍的時間；此外，園圃的環境清潔也相當重要，除了清除積水容器外，定時除草、清除落葉，及不使用未熟成的堆肥，也都可以降低蚊蟲孳生。

民眾若是想種植香草植物，可到各地花市購買香草，亦可自行扦插繁殖，或向景觀處謝小姐詢問，電話(02)29603456分機3142。

(中時電子報)