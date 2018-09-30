百貨商場週年慶！文創、展覽、美食吸客趣

2018年09月30日 05:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文創、展覽、美食吸客！百貨週年慶吸客有秘方！時序入秋，這也是百貨公司開始週年慶的時候！雖說電商崛起，實體百貨商場面對嚴峻考驗，要如何吸引消費者前來，「體驗經濟」是門顯學！科技商場三創生活園區以「我是馬克十周年紀念展」、快閃店加上優惠商品吸客，而誠品生活則在松菸店特別推出「夜間老派約會」，與新銳插畫家Debbywoo聯手舉辦微型展「約會․登入中」。

「TSUM TSUM米奇與好朋友系列藍芽喇叭」有獨家優惠。（三創提供）

位在台北八德商圈的三創生活園區，週年慶於10月9日(二)至10月29日(一)熱烈登場！「三創3週年慶 3Q有你」挑戰業界最高回饋，消費滿百萬送液晶顯示器，還有智慧家電/視聽音響滿萬送千等優惠，

不僅購物優惠，更有最Q的話題展覽迎接消費者到來！陪伴上班族的小確幸，最能給網友撐「腰」職場甘苦的圖文作家馬克，週年慶期間將在1F十二立方舉辦「我是馬克十周年紀念展」，數十種全新馬克周邊商品獨家首賣；每周日下午馬克老師更將親自現身與粉絲同樂，參與現場活動還贈送神祕小禮物；另有馬克環島簽握會集錦影片，有血有淚，首度感動上映。

一樣在1F十二立方，同時有知名主持人歐普拉和搖滾天王麥克傑克森都是頭號粉絲的「擬真動物HANSA POP-STORE快閃店」，現場將曝光2019年新品Hansa石虎及三創獨家預購活動；可以搶先體驗恐龍木乃伊特展AR科技，與恐龍近距離接觸，一睹恐龍木乃伊限量版模型。最Q的體驗遊玩展覽，就在三創週年慶1F十二立方陪伴著大家。

誠品生活松菸店｜10.2-11.14｜「約會登入中」微型展。（誠品提供）

此外，台灣文創指標的誠品生活週年慶9/27正式起跑，今年別有新意。韓國女大生最愛美妝「eco secret森顏樹語」在武昌店設立全台首家據點，是開架銷售冠軍；男生愛的軍事風國際潮牌「IZZUE-ARMY」也在西門店獨家設立全台首店。

誠品生活松菸店｜壓克力顏料自由創作體驗。（誠品提供）

此外，松菸店特別推出「夜間老派約會」，與男友一邊約會一邊逛週年慶！10/2-11/14與新銳插畫家Debbywoo聯手舉辦微型展「約會․登入中」，手繪重現八零年代的老派浪漫，像是即時通、MSN、情話小紙條等談情說愛。看完展覽後，還可體驗松菸店為情侶量身訂製約會套票，與另一半到誠品行旅「The Chapter café」享用無國界料理雙人套餐，並贈送雞尾酒，享受浪漫微醺之夜。

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(中時電子報)