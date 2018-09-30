9月30日三大報頭版要聞

2018年09月30日 07:05 中時電子報 綜合報導

@中國時報

民黨在北、桃兩大昔日藍營票倉，因不慍不火的「佛系」打法，讓選情陷不利。面對選舉倒數，佛系代表人丁守中、陳學聖已開始構思改變戰法，尋求突破。北市長參選人丁守中將鎖定都更、公宅及公托，單挑柯文哲罩門；桃市長候選人陳學聖直接點名鄭文燦「專搞小建設」，強調將拋大建設，反擊綿密的綁樁文化。

大學文憑價值不斷縮水！據行政院主計總處統計，2017年每人可支配所得中位數，研究所以上學歷最保值，高達84.2萬元，大學畢業年減2.86％，約48.6萬元，比專科學歷還低6000元，更看不到研究所學歷車尾燈。中小企業總會理事長李育家坦言，「三不等」大學人才取代性高，比起學歷，企業更需要「能做事」的員工。

嘉義縣「兩個太陽之戰」從去年持續至今，迄無止息跡象，嘉義縣長張花冠昨在民雄鄉長參選人何嘉恒競選總部成立大會致詞時，突然自爆「未收到民進黨縣長參選人翁章梁30日競選總部成立的邀請」，甚至當場「請教」坐在台下的立委陳明文、蔡易餘：「我這個現任縣長是沒用的傢伙嗎？」，陳明文則向鄰座表示「她應該先處理副縣長的事」，現場火藥味濃厚。

資通安全對於國家安全的影響越來越大，行政院資通安全處草擬6項資安相關子法，近日將呈報行政院核定，與「資通安全管理法」同步在明年元旦上路，台灣資安法制化將更加扎實。

@旺報

蔡政府近期接連出招反制大陸，包括研議居住證管控措施、限縮大陸黨政軍職務者來台、大幅提高陸資違法罰鍰等，多維新聞發表評論警告，蔡政府組合拳反制，兩岸關係恐將迎來對撞期。

解放軍對台軍演、戰機繞台的宣傳，於5至8月期間的高峰期，進入9月後漸少。但相關宣傳隨著近期美軍B-52轟炸機飛越南海、東海，升高地區軍事緊張的舉動再度升溫。大陸官媒29日報導指出，南部戰區對台主力之一的第74集團軍某炮兵旅於近日再度千里機動到西北大漠，用PHL-03（遠火300）多管火箭炮系統展開了長程火力精確打擊演練。陸媒指出此舉是在「時刻準備懟灣灣！」。

大陸外長王毅28日在出席紐約智庫外交關係協會（CFR）演講時形容，中美兩國關係像玻璃杯，「打碎容易復原難」，他也強調，中國不會挑戰、更不會取代美國，他認為，對中國「國強必霸」的認定，是「嚴重的戰略誤判」，也指美方「帶有想像的猜忌正在蔓延」，放大現有矛盾並催生新問題。

台北經營管理研究院29日舉行「2018大學生赴大陸台商企業研習綜合成果發表會」，多名台生指出，為提前在大陸職場「卡位」，赴陸實習漸成趨勢，而在大陸台商實習過程發現，陸生企圖心強，大多於在學階段便創業或雙主修，累積「雙專業」，反觀台生則顯積極度不足，唯有跳脫舒適圈，將視野與步伐跨足海外，才能增加生涯規劃的含金量。

@工商時報

時序進入第4季，新一輪資金布局啟動，法人直指，10月聚焦旺季拉貨、選舉雙多行情，內外資與官股加碼機率高，類股可望多點開花，符合三資買盤助陣，量能逐步增溫的台達電、新光鋼、玉山金等15檔，挾帶基本面、政策面題材，醞釀續攻力道。

臉書繼今年稍早爆發大規模用戶個資外洩案後，上周五再傳史上最大資安危機。臉書表示駭客利用系統漏洞竊取數位登入碼，控制將近5,000萬個用戶帳戶。消息一出臉書股價應聲重挫。

臉書股價周五收低2.59％，報164.46美元。

中國財政部部長劉昆表示，大陸將推進積極的財政政策，特別是以進一步減稅的方式進行，並加強政府支出。預計今年的減稅總額將超過1.3兆元人民幣（下同），高於原先目標，以減輕當前中美貿易緊張情勢下中國經濟成長下滑的壓力。且為了增加居民收入和刺激消費，個人所得稅專項減免計劃也在研究中。

人工智慧（AI）人才在地培訓，台灣正全面加速前進！中研院士、台灣人工智慧學校校長孔祥重表示，台灣擁有獨特資料的優勢發展人工智慧，但抓住人工智能機會有其緊迫性，在台灣本地培養大部分有產業實戰經驗人才，從建構核心知識奠基，練習實際應用，將有無盡的新商機可以開發。

(中時電子報)