霍格華茲在南投！巧克力城堡飄歐風、黃金奇異果品香甜

2018年09月30日 07:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

免飛歐洲，電影《哈利波特》中的霍格華茲魔法學園竟在眼前，歐風古堡美輪美奐，走進城堡竟是香甜巧克力香，繽紛巧克力、特色冰淇淋與甜點！這是南投縣埔里鎮打卡新亮點，愛心爸媽為女兒所打造「妮娜巧克力夢想城堡」。而香甜的不只有巧克力，在南投清境農場的「小太陽有機農場」裡所種植的黃金奇異果甜度高達20度，碩大汁多一點也不輸進口水果！今秋甜蜜之旅就從南投開始！

走進城堡內更是另種驚喜，精緻水晶燈照耀宮廷，咖啡色和白色相間，不時聞到香甜巧克力香。（圖取自「妮娜巧克力」官網）

●一秒到歐洲！「巧克力夢想城堡」每層樓都驚喜

白色外牆、藍色屋頂，歐洲古堡竟出現在南投！近來許多人的臉書、IG常出現這個景點，這是，耗時5年斥資5億元在埔里鎮桃米生態村內打造「妮娜巧克力夢想城堡」。

「妮娜巧克力夢想城堡」中義式冰淇淋店。

三層樓的建築外觀設計以歐洲古堡為概念，採用歐洲客製頂級石材不但壯觀又吸睛。美輪美奐的外園，種植了不少植物、樹木，大理石雕像古典也優雅，當陽光灑落，光影折射更顯出另一種美。

在常溫18度C的清境純手工製作！每個巧克力都彷彿藝術品般可愛動人。

走進城堡內更是另種驚喜，精緻水晶燈照耀宮廷，咖啡色和白色相間，不時聞到香甜巧克力香！一樓的商品擺售區有各式繽紛巧克力，彩虹色彩、水果妝點，不管怎麼拍都好看！可可啤酒、特製飲品散發濃郁清香！另一旁還有定時展演的光雕秀，看古堡透過巧克力魔法變得更夢幻！

「妮娜巧克力夢想城堡」中有DIY教室，大小朋友發揮創意自行製作獨一無二的巧克力！

走過古銅色雕花階梯通往二樓，這裡是巧克力地窖餐廳，擺售特色甜點、義式冰淇淋與鹹品等，不管用餐或下午茶都愜意！一旁還有DIY教室，教導大小朋友發揮創意製作出獨一無二的巧克力！

巨型巧克力和巧克力歷史牆！拍照打卡還能學知識。

三樓則是美味巧克力的製成產線參觀！「巧克力歷史牆」鑑往知來，原來源自於可可樹的巧克力最初是做為飲料，後來還成為「貨幣」一種！這裡也有巨型巧克力裝置藝術，不妨把自己購買的一般巧克力來比比看，有種進入《格列佛遊記》巨人國的童趣感。

位於清境高山上的繽紛童趣的「妮娜巧克力工坊」背後有濃濃的父母愛。

●巧克力背後有故事！為前世情人打造的夢想城堡

在香甜巧克力背後其實背後有段溫馨的故事！在南清境經營民宿「佛羅倫斯山莊」的魏振宇與妻子張承惠為愛吃巧克力的大女兒「妮娜」打造的同名巧克力工坊。

歐風建築的「佛羅倫斯渡假山莊」在夕陽西下格外美麗。（圖取自「佛羅倫斯渡假山莊」臉書專頁）

起源很簡單，媽媽想親自做出最好吃的巧克力給女兒，採用歐洲-瑞士、比利時知名品牌巧克力做為原料，在常溫18度C的清境純手工製作。每個巧克力都彷彿藝術品般可愛動人、一口咬下，吃得到甜蜜與安心！讓巧克力不僅僅是甜點，更是具有生命力、能撫慰療癒人心的美味。

高齡84歲的林敏聰一次偶然機會下，發現奇異果的美味。（圖取自「 清境‧維也納庭園木屋」官網）

●父子花17年打造！清淨「黃金奇異果」

南投香甜不只巧克力！還有「奇異果」！在大多數人印象中，奇異果多來自紐西蘭，殊不知台灣也有自產美味奇異果，香甜美味一等一！在空氣怡人的清境農場裡，「小太陽有機農場」主人林敏聰、林瑞文父子921災後以17年光陰進行育苗嫁接，培育出「黃金奇異果」！

還沒熟的奇異果稍硬及偏酸，林敏聰建議可再放在室內陰涼處等待熟成會更美味。

高齡84歲的林敏聰歷經八二三砲戰，在清境種植果物，一次偶然機會下，發現奇異果的美味，在日夜溫差達10度的清境高山上，以有機種植出濃郁果香、果實甜度可達20至25度的奇異果！

林敏聰所種植的「黃金奇異果」！（圖取自「小太陽有機農場」官網）

林爺爺的奇異果以有機栽培，可放心大口咬下，不會有一般奇異果的酸，而是多汁香甜！要如何讓奇異果更好吃呢？林爺爺說要放到「熟成」，還沒熟的奇異果稍硬及偏酸，建議可再放在室內陰涼處等待熟成，或和蘋果、番茄、香蕉等包在一起釋放乙烯加速催熟！奇異果單吃或打成果汁都美味，滿滿的維生素C吃得到健康與幸福！

有「霧上桃源」之稱的清境農場，氣候宜人，景色優美。

●南投好好玩！美景、美味、人文都精彩

陸客銳減，加上年金改革！以觀光為主要收入來源的南投近來經濟的確受到瓶頸！然南投的美景依舊，日月潭綺麗風光、阿里山日出、合歡山賞星、清境農場羊咩咩、溪頭妖怪村、鹿谷茶園、埔里炒米粉等，還有濃厚的人情味都是讓旅人值得留念！

南投日月潭「向山生態步道」景觀超美！（陳逸全提供，本報系資料照）

村上春樹：「不確定為什麼要去，正是出發的理由。」秋高氣爽正是出遊好時機，不妨相約好友來趟南投之旅，不管是搭公車、乘坐小火車、市區騎著Youbike等，欣賞自然美景、品嚐美味小吃、呼吸芬多精，用我們的眼與心好好認識南投，這塊美麗又溫馨的淨土！

南投溪頭妖怪村有濃濃的日式風情。（達志影像／shutterstock提供）

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